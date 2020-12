Connaissez-vous bien 2020?

Un petit questionnaire pour tourner définitivement la page de cette année 2020 qui ne laissera sans doute pas le meilleur des souvenirs. Jouez seul ou avec votre famille, pour vérifier que vous n’avez rien manqué de cette année qui se termine enfin!

1. Comment s’appelait le premier bébé de l’année à Sept-Îles?

a) Floralie

b) Sylvain

c) Raphaël

d) Patricia

2. Des pompiers forestiers de la Côte-Nord ont été envoyés en renfort dans quel pays en janvier?

a) Les États-Unis

b) Le Portugal

c) L’Australie

d) Le Brésil

3. Evelyne Lalancette du Renard Bleu a reçu une bourse d’honneur du ministère de l’Économie. Quel était son montant?

a) 35 000$

b) 25 000$

c) 15 000$

d) 45 000$

4. IOC a reçu le premier bateau de l’année et l’a chargé de minerai de fer. Combien de tonnes ont été embarquées?

a) 140 000

b) 150 000

c) 160 000

d) 170 000

5. Le Port de Sept-Îles espérait battre, en 2020, le record de transport de marchandises datant de 1979. Quel était-il?

a) 36,9 millions de tonnes

b) 34,9 millions de tonnes

c) 33,9 Millions de tonnes

d) 31,9 millions de tonnes

6. Quel est le pays du pavillon du premier bateau ayant mouillé dans le port de Sept-Îles en 2020?

a) Portugal

b) Pays-Bas

c) France

d) Allemagne

7. Quelle est la desserte qui a été abandonnée par Pascan en janvier?

a) Sept-Îles

b) Baie-Comeau

c) Rimouski

d) Havre-Saint-Pierre

8. Réjean Vigneault, prêtre de l’église Marie-Immaculée, est prêtre depuis combien d’années?

a) 37 ans

b) 38 ans

c) 39 ans

d) 40 ans

9. Combien a rapporté le souper de l’APRM en début d’année?

a) Près de 97 000$

b) Près de 95 000$

c) Près de 87 000$

d) Près de 89 000$

10. En raison de la présence de quel élément les écoles de la Commission scolaire du Fer ont-elles dû laisser couler l’eau?

a) Mercure

b) Plomb

c) Fer

d) Chlore

11. À combien ce monte le pourcentage d’augmentation sur cinq ans pour les employés de Porlier voté en février?

a) 10%

b) 11%

c) 12%

d) 13%

12. Quel est le montant récolté dans le cadre du souper Greffe-toi à nous qui a réuni près de 300 convives en février?

a) 31 187$

b) 42 187$

c) 51 187$

d) 62 187$

13. L’école Gamache a participé à un projet avec Saumon Québec. Combien d’œufs ont été déposés à l’école?

a) 300

b) 100

c) 400

d) 200

14. Quel est le montant total destiné à l’Élyme des Sables par la SPF Pointe-Noire en février?

a) 40 000$

b) 50 000$

c) 60 000$

d) 70 000$

15. Combien comportera d’unités la résidence pour étudiants autochtones du Cégep?

a) 22

b) 32

c) 42

d) 52

16. Quel est le nom du bateau qui a fait escale à Sept-Îles en mars dans le cadre de l’Odyssée

Saint-Laurent du Réseau Québec Maritime?

a) Hamuntsen

b) Queen Mary II

c) Amundsen

d) Arsène

17. Sur combien de projets travaillait l’équipe de recherche du bateau qui a fait escale à Sept-Îles en mars?

a) 12

b) 14

c) 16

d) 18

18. Selon la Société de l’assurance automobile, quel est le pourcentage d’augmentation des voitures électriques sur la Côte-Nord?

a) 10%

b) 20%

c) 30%

d) 40%

19. Quel est le nom du microbiologiste originaire de Sept-Îles qui a été appelé à réagir dans

les médias au début de la pandémie?

a) Marc Hamilton

b) Jeannot Dumaresq

c) Horacio Arruda

d) Christian Dubé

20. Quel est le pourcentage anticipé de baisse de la pêche au crabe?

a) 15%

b) 20%

c) 25%

d) 10%

21. Quelle est la date de la grosse tempête de neige qui a touché la Côte-Nord?

a) Vendredi 6 mars

b) Vendredi 13 mars

c) Vendredi 20 mars

d) Vendredi 27 mars

22. Combien de centimètres de neige sont tombés ce jour-là?

a) 35 cm

b) 45 cm

c) 55 cm

d) 65 cm

23. À partir de quelle date la route a été fermée pour éviter la propagation de la COVID-19?

a) 28 mars

b) 29 mars

c) 30 mars

d) 31 mars

24. Quel est le nom de « l’Amazon » québécois mis en place depuis la COVID?

a) Le panier vert

b) Le panier jaune

c) Le panier bleu

d) Le panier rouge

25. Comment se sont déroulées les cérémonies pascales 2020?

a) Dans les églises

b) Salles de sport

c) En plein air

d) Sur Internet

26. Quels animaux ont été contaminés par la COVID?

a) Des canidés

b) Des félins

c) Des hamsters

d) Des singes

27. Quel est le pourcentage de personnes qui peuvent être donneurs d’organes en cas de décès à l’hôpital?

a) 0,4%

b) 3,4%

c) 1,4%

d) 5%

28. Quel est le nom de la Port-Cartoise propriétaire d’un commerce qui s’est lancée dans la production de gel hydro-alcoolique?

a) Maryse Saint-Gelais

b) Marylène Bergeron

c) Line Dumais

d) Lynda Imbault

19. À quelle date le « miraculé de la COVID » Kenny « Uapi » Fontaine est-il rentré chez lui?

a) Le 23 mars

b) Le 23 avril

c) Le 23 mai

d) Le 23 juin

30. À quelle date les enfants du primaire ont-ils pu retourner en classe après le confinement?

a) 9 mai

b) 11 mai

c) 21 mai

d) 11 juin

31. Combien Monsieur Canettes a-t-il récolté pour l’Élyme des Sables?

a) 12 000$

b) 13 000$

c) 14 000$

d) 15 000$

32. Selon l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques, Sept-Îles fait partie des villes les plus chères. Quelles sont les dépenses qui pèsent le plus lourd pour les Septiliens?

a) Logement et transport

b) Transport et soins médicaux

c) Soins médicaux et alimentation

d) Alimentation et transport

33. À quelle date la Côte-Nord a-t-elle été déconfinée avec la levée des points de contrôle?

a) 30 avril

b) 31 mai

c) 30 juin

d) 31 juillet

34. Quelle est la date de réouverture des coiffeurs, esthéticiennes… après le déconfinement?

a) 1er mai

b) 1er juin

c) 1er juillet

d) 1er avril

35. Comment s’est passé la collation des grades pour les étudiants de l’IESI?

a) En version ciné-parc

b) Dans un stade

c) En version zoom

d) Sur Facebook

36. Quel pan d’histoire a été démoli à Sept-Îles à la fin du mois de mai?

a) Un ancien dépanneur

b) Une ancienne école

c) Un ancien magasin de disques

d) Une ancienne église

37. La jeune Ariel Auger s’est fait raser les cheveux le jour de son anniversaire. Combien a-t-elle récolté pour Lucan?

a) Plus de 2 700$

b) Plus de 3 700$

c) Plus de 5 700$

d) Plus de 4 700$

38. Quel animal Nancy Bezeau voulait-elle avoir le droit d’élever à Sept-Îles?

a) Des chats

b) Des serpents

c) Des poules

d) Des chiens

39. Quels sont les animaux sauvages que l’on a rencontrés plusieurs fois en ville?

a) Des orignaux

b) Des ours

c) Des castors

d) Des renards

40. À partir de quelle année les masques ont-ils été rendus obligatoires dans les établissements scolaires?

a) 6e année

b) 5e année

c) 4e année

d) 3e année

41. Combien de personnes ont suivi la formation accélérée pour devenir préposé aux bénéficiaires sur la Côte-Nord?

a) 43

b) 45

c) 47

d) 49

42. Sur quelle île de Sept-Îles ont été démantelés des installations en lien avec les gardiens de phare?

a) De Quen

b) Manowin

c) Grande Basque

d) Corossol

43. Quel est le nom du fleuriste nouveau concept qui s’est installé aux Galeries Montagnaises en octobre?

a) Omara

b) Omestara

c) Ostara

d) Ostrama

44. Quel est le nom de la coopérative aérienne qui se met en place pour couvrir les régions comme la Côte-Nord?

a) TREQ

b) Air Liaison

c) Air Canada

d) RETQ

45. Où a eu lieu le salon de l’emploi de la Côte-Nord cette année?

a) À Baie-Comeau

b) À Sept-Îles

c) De façon virtuelle

d) À Havre-Saint-Pierre

46. 2020 a marqué le 75e anniversaire d’un événement, lequel?

a) La fin de La Première Guerre mondiale

b) La fin de la guerre de Sept ans

c) La fin de la Seconde Guerre mondiale

d) La fin de la guerre de Corée

47. Quel est le nom du Docteur originaire de Sept-Îles qui a développé le test COVID par gargarisme?

a) Marc Hamilton

b) Jeannot Dumaresq

c) Horacio Arruda

d) Christian Dubé

48. Quel était le montant mis en jeu au bingo de la radio CKAU le 10 novembre?

a) 30 000$

b) 40 000$

c) 50 000$

d) 60 000$

49. Combien a rapporté la collecte de Paniers de Noël du Comptoir alimentaire de Sept-Îles?

a) 115 000$

b) 135 000$

c) 155 000$

d) 175 000$

50. Le Port de Sept-Îles a atteint un record inégalé depuis combien d’années?

a) 40 ans

b) 30 ans

c) 50 ans

d) 20 ans

51. Combien a rapporté la première guignolée de Uashat mak Mani-Utenam?

a) 20 000$

b) 10 000$

c) 30 000$

d) 5 000$

52. Combien le Plan Nord compte-t-il d’actions?

a) 47

b) 48

c) 49

d) 50

53. Quelle est la somme débloquée par le gouvernement du Québec pour former des éducatrices sur la Côte-Nord?

a) 500 000$

b) 600 000$

c) 700 000$

d) 800 000$

Les réponses à cette première partie du questionnaire sont publiées en pages 53 et 54 de l’édition du 30 décembre 2020. La suite demain!