Connaissez-vous bien 2020 en sports?

Un petit questionnaire pour tourner définitivement la page de cette année 2020 qui ne laissera sans doute pas le meilleur des souvenirs. Jouez seul ou avec votre famille, pour vérifier que vous n’avez rien manqué de cette année qui se termine enfin!

1. Deux judokas septiliens ont entamé 2020 du bon pied, se retrouvant sur le podium aux Championnats canadiens Élite disputés à Montréal les 11 et 12 janvier. De qui s’agit-il?

a) Zachary Cyr et Josie-Anne Synnott

b) Sophie Lapointe et Étienne Briand

c) David Beaudin et Mauro Oliveira

d) Maxim Côté et Jean-Pascal Coulombe

2.Qui a occupé la présidence d’honneur de la 43e édition du Tournoi de hockey Fer-O, la dernière chapeautée par le Club Optimiste de Sept-Îles?

a) Pier Gilbert

b) Ann-Sophie Bettez

c) Mélodie Bouchard

d) Guy Carbonneau

3. Les Nord-Côtiers pee-wee AAA relève ont remporté les grands honneurs du Tournoi de hockey pee-wee de Jonquière le 19 janvier. Qu’est-ce qu’il y a eu de particulier lors de leur finale?

a) Ce match était arbitré par Justin St-Pierre, officiel dans la Ligue nationale de hockey

b) L’issue de la rencontre s’est décidée en tirs de barrage

c) Les Nord-Côtiers couronnaient un parcours parfait lors de ce tournoi

d) Toutes ces réponses

4. Quel exploit la hockeyeuse originaire de Sept-Îles Mélodie Bouchard a-t-elle accompli lors de la partie des Gee Gees de l’Université d’Ottawa le 26 janvier?

a) Elle a marqué cinq buts

b) Elle a obtenu six points

c) Elle a atteint le plateau des 100 points en carrière avec les Gee Gees

d) Toutes ces réponses

5. Au profit de quel organisme s’est tenue la deuxième édition du Cyclothon dans le mail des Galeries Montagnaises le 1er février?

a) Sclérose en plaques

b) Élyme des sables

c) Transit Sept-Îles

d) Comptoir alimentaire

6. Quel moment le Septilien Noah Drolet a-t-il vécu lors du match des Canadiens de Montréal au Centre Bell le 1er février?

a) Il a procédé à la mise au jeu protocolaire

b) Il a agi comme porteur de drapeau pour l’entrée des joueurs

c) Il a présenté la formation de départ des Canadiens de Montréal aux côtés de l’annonceur maison Michel Lacroix

d) Il a participé au lancer chanceux pour gagner 10 000$ lors du premier entracte

7. Quelle compétition importante de curling Équipe Jauron a-t-elle remportée en 2020?

a) Les Jeux du Québec

b) Les Inter-Jeux

c) L’Alouette Côte-Nord Invitation

d) Le Championnat canadien

8. Qui est le ou la récipiendaire du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin pour la Côte-Nord pour l’année 2020?

a) Dollard Morin

b) Pascale Turbide

c) Jeannine Otis

d) Roger Vachon

9. L’émission de télévision Expédition Kayak a été filmée sur la Côte-Nord pour quatre épisodes présentés en 2020 sur Unis TV. Quelles rivières les kayakistes ont-ils descendues?

a) Rivière des Rapides

b) Rivière Magpie

c) Rivière Boucher

d) Rivière Caopacho

10. Quelle athlète de la Côte-Nord a été proclamée « Athlète féminine de l’année » au sein du programme sportif du Cégep Garneau de Québec, tous sports confondus chez les Élans?

a) Anne Brochu

b) Daphnée Vollant

c) Clara Brochu

d) Claudelle Dumas

11. Que s’est-il passé de particulier au Club de golf Sainte-Marguerite le 20 mai 2020?

a) Un trou d’un coup

b) Une ronde de 58

c) Pluie torrentielle

d) Premier club au Québec à ouvrir sa saison

12. Quelle installation sportive a été construite dans la cour de l’école Marie-Immaculée de Sept-Îles vers la fin de l’année scolaire en juin?

a) Terrain de basketball

b) Terrain de baby-foot grandeur nature

c) Mur d’escalade

d) Parc pour planche à roulettes

13. Quel Nord-Côtier a appris en juin qu’il sera intronisé au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec à l’automne 2021?

a) Guillaume Leblanc

b) Marie-Hélène Chisholm

c) Guy Carbonneau

d) Conrad Parent

14. De quelle façon l’Innu Serge Fontaine a fait Uashat/Havre-Saint-Pierre en août comme défi sportif?

a) En fatbike

b) En kayak

c) À la course à pied/marche

d) En canot

15. Quel exploit sportif a accompli le Septilien Jean-François Boily le 22 août?

a) Il a fait 3,8km de natation

b) Il a pédalé sur une distance de 180,2 km en vélo

c) Il a couru 42,2 km

d) Toutes ces réponses

16. Quelle ville a remporté la première édition de la Coupe Spikeball Côte-Nord?

a) Baie-Comeau

b) Sept-Îles

c) Havre-Saint-Pierre

d) Port-Cartier

17. Quel duo a remporté les grands honneurs de l’Invitation Quality Inn Sept-Îles Uashat des 2, 3 et 4 septembre, tournoi du circuit East Coast Pro Tour?

a) James Collin Davis/Vaita Guillaume

b) Jean-Pierre Morin/Marc-Étienne Bussières

c) Max Gilbert/Keven Fortin-Simard

d) Caroline Ciot/Valérie Tanguay

18. C’est déjà un exploit de faire un trou d’un coup. En l’espace de quelques 24 heures au début septembre, le père et le fils ont chacun envoyé la balle blanche dans la coupe d’un seul élan. Qui sont-ils?

a) Steven Lemieux et Harold Lemieux

b) Philip Blouin et Marc-Olivier Blouin

c) Martin Roy et Paul-Marie Roy

d) François Boudreault et Martin Boudreault

19. Le dekhockey a été fort populaire à Sept-Îles pour sa première saison. Environ combien de joueuses et joueurs ont participé aux ligues de Dekhockey Sept-Îles?

a) 100

b) 200

c) 450

d) 1 000

20. Dans le contexte de la pandémie, quel montant la Fondation Loisir Côte-Nord a réussi à récolter avec sa version à domicile de la 18e édition de sa traditionnelle Grande Soirée Vins et Fromages du 17 octobre?

a) 3 259$

b) 16 902$

c) 8 451$

d) 20 200$

21. Lequel de ces joueurs originaires de Sept-Îles a été recruté par le Rouge et Or de l’Université Laval à titre de quart-arrière?

a) Jean-Christophe Vibert

b) Jimmy Larose Joubert

c) Frédéric Clements

d) Danny Leclerc

22. Quel club de natation a tenu la première compétition officielle de natation en temps de pandémie (plan de relance de la Fédération québécoise de natation)?

a) Baie-Comeau

b) Port-Cartier

c) Québec

d) Sept-Îles

Les réponses à cette première partie du questionnaire sont publiées en pages 53 et 54 de l’édition du 30 décembre 2020. La suite demain!