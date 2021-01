Connaissez-vous bien 2020 en Minganie/Basse-Côte-Nord?

Un petit questionnaire pour tourner définitivement la page de cette année 2020 qui ne laissera sans doute pas le meilleur des souvenirs. Jouez seul ou avec votre famille, pour vérifier que vous n’avez rien manqué de cette année qui se termine enfin!

1. Dans quelles communautés autochtones a été inauguré en janvier 2020 par InnuBerge, un bâtiment d’accueil et quatre chalets?

a) Nutashkuan

b) Ekuanitshit

c) Pakua Shipu

d) Unamen Shipu

2. Vanessa Beaudin et Audrey Lapointe ont sorti un livre jeunesse qui a pour titre Les aventures de Théo : L’Île aux Perroquets. Où est située l’Île aux Perroquets?

a) Dans l’archipel-de-Mingan

b) En Basse-Côte-Nord

c) Au large de Natashquan

d) L’île n’existe pas

3. Quel élu a exprimé le souhait que les barrages routiers établis pour contrôler les entrées sur

la Côte-Nord soient plus sévères au mois d’avril 2020?

a) Randy Jones

b) Pierre Cormier

c) André Barrette

d) Luc Noël

4. Pour quelle raison la Route Blanche a-t-elle été fermée prématurément en mars 2020?

a) La COVID-19

b) Manque de personnel pour entretenir la route

c) Fonte rapide des neiges

d) Manque de fonds pour l’entretien

5. En raison de la pandémie, la Distillerie Puyjalon de Havre-Saint-Pierre a commencé la fabrication d’un nouveau produit pour un temps limité. De quoi s’agit-il?

a) De la bière

b) Du nettoyant antiseptique

c) Du rince-bouche

d) Du vin

6. Face à la pandémie, une force a été mobilisée pour prêter main-forte en Minganie et sur la Basse-Côte-Nord. De laquelle s’agit-il?

a) La Sûreté du Québec

b) Les scouts

c) Les Chevaliers de Colomb

d) Les Rangers canadiens

7. Dans quelle municipalité était situé le point de contrôle des entrées entre la Minganie et la MRC des Sept-Rivières?

a) Rivière-au-Tonnerre

b) Magpie

c) Havre-Saint-Pierre

d) Rivière-Saint-Jean

8. Lorenza Beaudin et André Barette ont annoncé qu’ils quittaient leur fonction à la mairie de leur municipalité respective. De quelles villes s’agit-il?

a) Havre-Saint-Pierre et Rivière-Saint-Jean

b) Rivière-au-Tonnerre et Natashquan

c) Natashquan et Rivière-Saint-Jean

d) Rivière-au-Tonnerre et Aguanish

9. Dans quelle ville de la Minganie prévoit-on la construction d’une maison des aînés?

a) Natashquan

b) Longue-Pointe-de-Mingan

c) Rivière-au-Tonnerre

d) Havre-Saint-Pierre

10. Quelle structure a été restaurée au cours de l’année à Natashquan?

a) L’église de Natashquan

b) La croix de fer

c) La porte du cimetière

d) L’hôtel de ville

11. Qui a été élu chef de la communauté de Nutashkuan?

a) Réal Tettaut

b) Rodrigue Wapistan

c) Roberto Wapistan

d) Laurent Mestokosho

12. Des fouilles archéologiques se sont déroulées à la fin du mois d’août en Basse-Côte-Nord.

Dans quelle municipalité ont-elles eu lieu?

a) Tête-à-la-Baleine

b) Kegaska

c) Saint-Augustin

d) Blanc-Sablon

13. Qui a été élu chef de la communauté de Pakua Shipu?

a) Maurice Bellefleur

b) Guy Mestenapeo

c) Denis Mestenapeo

d) Roger Mark

14. Marie-Claude Vigneault a été élue mairesse de quelle municipalité?

a) Aguanish

b) Longue-Pointe-de-Mingan

c) Natashquan

d) Municipalité de L’Île d’Anticosti

15. Des acteurs de différents milieux ont demandé la protection de quelle rivière située en Minganie?

a) La rivière Magpie

b) La rivière Manitou

c) La rivière au Tonnerre

d) La rivière Jupitagon

16. Quel humoriste s’est rendu à Longue-Pointe-de-Mingan dans le cadre de l’émission Comédie sur mesure?

a) Louis-José Houde

b) Jean-Michel Anctil

c) Bruno Landry

d) Yves P. Pelletier

17. Face aux problèmes de livraison de courrier en Basse-Côte-Nord, une entreprise privée a proposé une solution innovatrice. Quelle est cette idée novatrice pour livrer le courrier?

a) L’utilisation de drones

b) La création d’une coopérative postale en Basse-Côte-Nord

c) Des pigeons voyageurs

d) Livrer les colis par parachute pour accélérer le processus

Les réponses à cette première partie du questionnaire sont publiées en pages 53 et 54 de l’édition du 30 décembre 2020. La suite demain!