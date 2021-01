Connaissez-vous bien 2020 en culturel?

Un petit questionnaire pour tourner définitivement la page de cette année 2020 qui ne laissera sans doute pas le meilleur des souvenirs. Jouez seul ou avec votre famille, pour vérifier que vous n’avez rien manqué de cette année qui se termine enfin!

1. Quel film est sorti gagnant de la 30e édition du Festival du film de Sept-Îles, CINÉSEPT?

a) Kuessipan

b) Chaakapesh

c) Antigone

d) Le rire

2. Qui a agi comme tête d’affiche de l’édition 2020 du Show du Transit, spectacle-bénéfice tenue

le 23 février à la Salle Jean-Marc Dion?

a) Dan Bigras

b) Yvan Pedneault

c) Doris Nadeau

d) Nathalie Noël

3. Lequel de ces artistes ou groupes ne s’est pas produit lors de la 5e édition du Festival des Hivernants?

a) Florent Vollant

b) Sara Dufour

c) Claude Mckenzie

d) Petapan

4. En 2020, le groupe port-cartois En Barque a lancé son deuxième album. Une de ses chansons rend hommage à une personne de la Côte-Nord. Laquelle?

a) Alain Thibault

b) Camille Marcoux

c) Bernard « Rambo » Gauthier

d) Gilles Vigneault

5. Quel chanteur country de la Côte-Nord a lancé l’album Au fil du temps en 2020?

a) Nick Beaudin

b) Yannick Normand

c) André Bourque

d) Irvin Blais

6. Le film Kuessipan était en nomination combien de fois aux Prix IRIS 2020, le gala du cinéma québécois?

a) 1

b) 3

c) 5

d) 7

7. Quel prix le Septilien Alexis Moisan a remporté au Gala national de remise de Cégeps en spectacle du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec?

a) Coup de cœur du public

b) Prix de la Fabrique culturelle

c) Meilleure interprétation vocale

d) Camp chanson Québecor de Petite-Vallée

8. Quelle auteure nord-côtière a été couronnée au Prix littéraire des collégiens 2020?

a) Maya Cousineau Mollen

b) Ève Ringuette

c) Naomi Fontaine

d) Érika Soucy

9. Quelle artiste multidisciplinaire a conclu en juin une résidence à l’école Camille-Marcoux?

a) Laurence Petitpas

b) Johanne Roussy

c) Michelle Lefort

d) Laurence Legault

10. Lequel de ces chanteurs ou groupes n’a pas fait partie de l’édition 2020 du Festival Innu Nikamu, présentée virtuellement sur les réseaux sociaux, mais aussi en formule ciné-parc à Mani-utenam?

a) Passeken

b) Scott-Pien Picard

c) Kashtin

d) Maten

11. Le Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles fait partie des nombreux événements culturels qui n’ont pu se tenir en raison de la COVID-19. Malgré tout, son organisation a offert un spectacle ambulant le 11 juillet. Qui était l’artiste invité?

a) Yvan Pedneault

b) 2 Frères

c) Philippe Touzel

d) Scott-Pien Picard

12. Quel artiste de la Côte-Nord a participé à la Fête de la rentrée de la chaîne Noovo?

a) Louis-Jean Cormier

b) Julie Bélanger

c) Scott-Pien Picard

d) Yvan Pedneault

13. Quel est le dernier vidéoclip de l’auteur, compositeur et interprète d’origine innue, Florent Vollant?

a) Mishta Meshkenu

b) Uishama

c) Nitassinan

d) Boat on the river

14. Quel(s) prix Louis-Jean Cormier a remporté au 42e Gala de l’ADISQ?

a) Chanson de l’année

b) Auteur(e) ou compositeur/compositrice de l’année

c) Interprète masculin de l’année

d) Album de l’année – Adulte contemporain

15. Quelle chanson a interprété Scott-Pien Picard pour sa participation à la grande finale du concours Talents Bleus de l’émission La Semaine des 4 Julie?

a) Ni puamunan

b) Makusham

c) Atikamekw Innu

d) Ekuan Pua

Les réponses à cette première partie du questionnaire sont publiées en pages 53 et 54 de l’édition du 30 décembre 2020. La suite demain!