Connaissez-vous 2019 en Minganie/Basse-Côte-Nord?

Notre façon à nous de revisiter la dernière année est de vous proposer cet amusant questionnaire. Jouez seul, en famille ou entre amis, mais amusez-vous! (Les réponses sont en page 24 et 25 de l’édition du 1er janvier du journal, distribué dans les derniers jours et disponible en ligne)

1. Le Festival de la Famille a eu lieu du 18 au 21 juillet et a encore été un franc succès avec près de 9000 visiteurs. À quelle édition en était le festival en 2019?

a) 15e

b) 20e

c) 21e

d) 35e

2. Début septembre, le maire de Havre-Saint-Pierre conviait les gens d’affaires à une rencontre avec les élus afin d’échanger. Quel souhait Pierre Cormier a-t-il formulé suite à cette rencontre?

a) Que les gens d’affaires soient représentés

b) Qu’ils fassent renaître l’AGAM

c) Qu’ils soient plus généreux en commandites

d) Il leur a souhaité longue vie et prospérité, en faisant le salut Vulcain

3. Au tout début de l’année 2019, le Nord-Côtier apprenait qu’une photographie des îles Mingan prise par un Cayen, Lévis Landry, allait acquérir une certaine notoriété. Qu’est devenue cette photo?

a) Elle est affichée au Louvre à Paris

b) Elle a été utilisée pour faire un timbre

c) Elle est désormais affichée au portail Pélagie-Cormier

d) Lévis Landry est le véritable nom de Banksy, toutes ses œuvres valent une fortune

4. La saison touristique a été exceptionnelle pour Parcs Canada en Minganie. L’Archipel-de-Mingan a battu son record de fréquentation (malgré les aléas des traversiers). Environ combien de touristes ont visité l’archipel en 2019?

a) 38 000

b) 40 000

c) 41 000

d) 45 000

5. Le 29 novembre, une pancarte était dévoilée en grande pompe à Ekuanitshit. Qu’est-ce qui est indiqué sur la pancarte?

a) Les noms de deux personnes bannies de la communauté

b) Ralentissez pour la sécurité de nos enfants

c) Vade retro satana

d) Un avertissement aux revendeurs de drogue

6. Le 24 octobre, la députée du comté de Maurice-Richard, Marie MontPetit, a présenté une motion à l’Assemblée nationale qui a été adoptée à l’unanimité et qui concernait la Minganie. Quel était le sujet de cette motion?

a) La relocalisation des gens de Pointe-Parent

b) L’érosion des berges à Rivière-Saint-Jean

c) La sécurité au chantier Romaine

d) La protection d’Anticosti

7. La 14e édition du festival du conte et de la légende Innucadie s’est déroulée du 8 au 11 août. Qui en était le président d’honneur?

a) André Maltais

b) Rodney Saint-Éloi

c) Cédrick Landry

d) Ghislain Picard

e) Gilles Vigneault

8. Quel était le nom de l’ouragan qui a frappé la région en septembre?

a) Dorian

b) Mitch

c) Joyce

d) Nadine

9. La Basse-Côte-Nord a commencé à être reliée à Internet haute vitesse en 2019. À quelle date a été officiellement fait le branchement?

a) Le 3 septembre

b) Le 15 novembre

c) Le 21 novembre

d) Le 6 décembre

10. Durant le mois d’octobre, des Innus de Natashquan ont bloqué l’accès au chantier de la ligne hydroélectrique qui doit se rendre à La Romaine. Pour quelle raison ont-t-ils fait ce blocus?

a) Aucune raison particulière

b) En protestation pour l’environnement

c) À cause d’un litige entre Hydro-Québec et Construction Polaris

d) À cause des redevances du chantier Romaine

11. Quelle école en Minganie a fermé ses portes à la rentrée scolaire 2019?

a) L’école Louis-Garnier

b) L’école Notre-Dame-des-Anges

c) L’école Monseigneur Labrie

d) L’école Lestrat

12. Quel est le nom de l’auteur qui a publié le livre Jetez l’ancre à Longue-Pointe-de-Mingan?

a) Gilles Vigneault

b) Yvon Bezeau

c) Roland Jomphe

d) Liette Ward

13. Quelle village de la Basse-Côte-Nord a vu son entrepôt des pêcheurs, qui a survécu à 45 ans de tempête, être malheureusement détruit en septembre?

a) Blanc-Sablon

b) Mutton Bay

c) Harrington Harbour

d) Rivière-au-Tonnerre