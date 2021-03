Congé de COVID-19 pour ce samedi 13 mars sur la Côte-Nord

La COVID-19 prend congé en ce samedi 13 mars selon le bilan du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec ainsi que de l’Institut national de santé publique du Québec. Il n’y a aucune nouvelle infection selon les données du jour, après un cas enregistré hier dans la MRC de Sept-Rivières. Depuis le début de la pandémie il y a un an, la Côte-Nord totalise 356 cas positifs.

Rappelons que les bilans régionaux de la Côte-Nord via le site du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord sont désormais publiés que du lundi au vendredi. La fin de semaine et lors des jours fériés, la population est invitée à consulter le bilan national au Québec.ca/coronavirus ou sur le site de l’ INSPQ. Le bilan régional sera mis à jour le lundi suivant.