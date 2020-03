Concours En mélodie au cœur des montagnes : Lauryna Beaulieu termine en troisième place

Participante à En mélodie au cœur des montagnes de Saint-Gabriel-de-Rimouski, Lauryna Beaulieu a accédé à la grande finale, le 7 mars. Un jury lui a décerné la troisième place, ce qui lui a permis de mettre la main sur une bourse de 250 $.

À la première étape du concours, la Septilienne avait interprété Every little thing de Carlene Carter. Par la suite, elle s’était attaquée à Redneck Woman de Gretchen Wilson et à Il m’a montré à yodler de Manon Bédard en grande finale.

La performance de Lauryna Beaulieu a tellement plu aux organisateurs du concours qu’ils l’ont invitée à participer à la prochaine édition du Festival Country Western de Saint-Gabriel-de-Rimouski, du 22 au 26 juillet. Elle y offrira une prestation complète d’une heure.

Ceci vient s’ajouter au Festival Country de St-Antonin (19 au 21 juin), un prix remporté suite à sa participation à Trois-Pistoles en chansons à l’été 2019, et à une prestation complète au Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles (9 au 11 juillet). L’été s’annonce donc fort chargé pour cette interprète septilienne.