Concours de photos : La vie au jardin Bois Joli

Le jardin communautaire ruisseau Bois Joli organise jusqu’au 21 août un concours de photos sur le thème « La vie au jardin Bois Joli ».

« L’objectif de ce concours est de susciter un intérêt chez la population à venir profiter du Jardin pendant la belle saison et également d’offrir une activité thématique sécuritaire en contexte de COVID-19», précise Marie-Ève Desrosiers, la directrice du Jardin.

Les jeunes peuvent, bien entendu participer, et y sont même invités. Les gagnants seront dévoilés le 2 septembre sur la page Facebook du Jardin et seront contactés par téléphone. Ils seront sélectionnés par la direction et les membres du Conseil d’administration.

Pour participer vous devez envoyer vos photos accompagnées de votre nom complet, votre numéro de téléphone et votre ville de résidence par courriel à directeur.jcrbj@gmail.com. Si vous transmettez un dossier pour un enfant, il vous faut indiquer son âge.

Les prix sont les suivants : une carte cadeau de chez Lauremat de 200 $ pour le premier, une de 100 $ chez Pronature pour le deuxième, et une de 50 $ pour Place de Ville pour le troisième.