Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier : hockey et patinage libre à l’horaire

Les activités libres à l’aréna du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier seront de retour à l’horaire dès le 28 septembre. Les adeptes de patinage libre et de hockey libre pourront renouer avec leur activité en semaine. Pour le bon déroulement des activités, vous devez lire les procédures à suivre pour l’un ou l’autre des deux sports via la publication sur la page Facebook du Service des loisirs et de la culture / Ville de Port-Cartier. Quant à l’horaire pour les deux activités, elle est disponible sur le site Internet de la Ville de Port-Cartier.