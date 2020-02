Commission Laurent : place aux forums à Baie-Comeau

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, aussi connue comme la Commission Laurent, s’arrêtera à Baie-Comeau le jeudi 13 février dans le cadre des forums citoyens et professionnels.

Les citoyens qui se sentent interpellés par le sujet et souhaitent participer à la réflexion sont conviés à l’Hôtel-Motel Hauterive à compter de 18 h. Du côté du forum consacré aux professionnels intéressés, le rendez-vous est fixé à 18 h 30.

Les participants pourront se prononcer sur les enjeux et les défis entourant les droits des enfants et la protection de la jeunesse et trouver des pistes de solutions potentielles. La population est invitée à s’inscrire à l’adresse suivante : https ://www.csdepj.gouv.qc.ca/forums/.

Baie-Comeau sera la dernière de la vingtaine de villes du Québec visitées par la commission dans dans le cadre de ses forums depuis le 14 janvier.

On se souviendra que la Commission Laurent a passé trois jours à Sept-Îles en novembre pour la tenue d’audiences.