Commercer international Côte-Nord souligne ses 20 ans

Commerce international Côte-Nord a souligné son 20e anniversaire le 12 décembre à Sept-Îles. Après 20 ans d’activité, l’organisme doit toujours déployer beaucoup d’efforts pour convaincre les entrepreneurs de la région de se lancer dans l’exportation.

L’organisme a été créé le 17 septembre 1999 sous le nom de Corpex. Sa mission est d’accompagner les PME de la Côte-Nord dans leurs démarches de commercialisation au sein des marchés extérieurs. Il est soutenu financièrement par Développement Économique Canada (DEC) et le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Québec.

« Ça fait deux décennies que l’organisme régional de promotion des exportations, sensibilise, forme, prépare et accompagne les entreprises de la Côte-Nord dans leur processus d’internationalisation. L’objectif ultime étant de permettre à nos entreprises de diversifier leurs débouchés et conquérir de nouveaux marchés » a souligné M. Steve Beaudin, président du conseil d’administration de l’organisme.

Depuis les 20 dernières années Commerce international Côte-Nord a organisé quelque 170 activités de formation et de sensibilisation, plus de 80 diagnostics à l’exportation, plus de 40 missions commerciales et d’accueil d’acheteurs étrangers, et plus de 200 accompagnements personnalisés.

Sensibilisation

Pour le directeur de l’organisme, Mohamed Qasimi, la sensibilisation et l’éducation demeure la clé afin de convaincre plus d’entreprise de se lancer dans l’exportation.

« Le réflexe naturel des entreprises n’est pas de se tourner vers l’exportation. C’est compliqué, ça prend du temps. Mais justement, notre travail est de rendre tout ça moins compliqué. On essaie de faire comprendre aux entreprises qu’elles ont besoin de se diversifier, qu’il y a plein d’opportunités, des outils, des programmes de financement pour les aider. »

En effet, la Côte-Nord compte moins d’entreprises qui exportent que les autres régions du Québec. Actuellement, la région compte 88 entreprises exportatrice, soit 73 de moins que la Gaspésie, 154 de moins que l’Abitibi et 504 de moins que le Bas-Saint-Laurent.

Services diversifiés

Depuis le mois de juin, une deuxième personne s’est joint à l’équipe de Commerce international Côte-Nord et assure une présence permanente à Sept-Îles. Les services offerts sont diversifiés et peuvent comprendre un accompagnement sur plusieurs mois.

« L’accompagnement qu’on offre dépend des services dont les entreprises ont besoin. S’il y a une étude de marché à produire par exemple, ça peut aller sur plusieurs mois. Alors qu’un diagnostic export, ça peut être une rencontre de quelques heures. On essaie de faire le plus qu’on peut pour alléger le travail des clients », explique la conseillère en commerce international, Évelyne Lessard.