Collecte de paniers de Noël : la population septilienne a été des plus généreuses!

« On peut être fier d’être des Septiliens », un commentaire de Dale Vaillancourt, présidente d’honneur de la Collecte de paniers de Noël au profit du Comptoir alimentaire de Sept-Îles, qui vaut son pesant d’or. L’événement du 26 novembre a rapporté une incroyable somme de 135 208.98$ (125 928,75$ en argent et 9 280,23$ en denrée). Dire que l’objectif, en contexte de pandémie, était de 80 000$.

L’émotion était à son comble dans les locaux du Comptoir alimentaire de Sept-Îles lors du dévoilement du montant final pour la journée. « Ça dépasse mes attentes. C’est une de mes plus belles guignolées vu les circonstances (pandémie et annulation de plusieurs activités de financement associées au CASI, notamment le cocktail dînatoire de Via Capitale et la Soirée Western). Je ne pensais pas qu’on atteindrait une journée comme ça », a souligné Mme Vaillancourt.

« La population a été généreuse. C’est un travail d’équipe extraordinaire », a-t-elle renchéri.

Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles pourra donc répondre aux gens dans le besoin pour la période des Fêtes, mais aussi pour les premiers mois de 2021.