Cogeco et NousTV remettent 2 500 $ au Comptoir alimentaire

Cogeco et NousTV viennent d’annoncer qu’ils allaient remettre 37 500 $ répartis entre quinze banques alimentaires ciblées sur l’ensemble de leurs territoires, notamment à Sept-Îles.

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, ce sont donc 2 500 $ qui seront remis au Comptoir alimentaire de Sept-Îles. « Un don de cette envergure de Cogeco est plus qu’apprécié. Nous remercions les entreprises de soutenir le Comptoir alimentaire, ce qui lui permet d’accroître ses services à la collectivité dans ces temps difficiles », souligne Guylaine Caron, directrice générale de l’organisme.

Johanne Hinse, vice-présidente, Programmation et Relations avec les communautés de Cogeco Connexion confie : « Nous nous faisons une fierté en tout temps d’investir dans nos communautés, mais maintenant plus que jamais, c’est le temps d’en faire plus. C’est dans cet esprit que nous avons décidé de soutenir des organismes d’ici qui aident les gens à se nourrir. Quand on voit tout le monde autour de nous faire sa part, nous pouvons vraiment croire que ça va bien aller ».