Randonnée des médias et Noël en Cœur

La ferme équestre Cœur-Corico de Moisie se mobilise pour la bonne cause. En effet, dans le cadre de la Guignolée des médias elle va organiser une randonnée et elle va renouveler cette année son Noël en Cœur. Les fonds seront reversés à la banque alimentaire.

Le dimanche 29 novembre, la ferme équestre va donc organiser une randonnée des médias pour participer à sa façon à la Guignolée. Une partie de la participation sera reversée à la banque alimentaire. Surveillez la page Facebook de la ferme équestre pour plus de renseignements sur l’organisation.

Autre activité prévue le Noël en Cœur. La ferme renouvelle l’événement cette année, le 6 décembre. Il s’agira de la troisième édition. Les enfants à partir de deux ans auront la possibilité de faire des tours à cheval au prix de trois tours pour 10 dollars. Les fonds seront reversés au comptoir alimentaire pour les paniers de Noël. «C’est une belle manière de profiter du début de l’hiver.

Les familles en profitent souvent pour faire des photos de Noël à envoyer à leurs proches», confie la propriétaire Nathalie Gauthier. «Avec la situation actuelle, c’est l’occasion pour les gens de profiter des activités locales.»

La ferme équestre propose aussi d’autres activités au fil de l’année comme vendredi 13 novembre une activité dans le cadre de la journée pédagogique ou encore des camps de jours pendant les vacances d’été pour lesquels les inscriptions sont ouvertes dès le mois de décembre pour se retrouver sous le sapin.

Nathalie Gauthier est enseignante de profession et instructrice certifiée d’équitation. Elle accorde une très grande importance à la pédagogie (elle a plus de 30 ans d’expérience) et surtout à la sécurité des cavaliers. Elle propose donc des cours pour tous les âges en commençant par le petit trot pour les enfants de 5 à 12 ans qui les prépare aux cours suivants permettant de passer les niveaux de cavaliers. Elle propose aussi des cours pour les adultes le dimanche matin.

Vous pouvez aussi faire le choix de ne faire qu’une randonnée été comme hiver avec soit une heure et le cheval est déjà prêt à votre arrivée ou 1h30 et vous pouvez ainsi vous familiariser avec le brossage, la pose de la selle, le curage des sabots…

Si vous aimez la glisse, vous pourrez tester le ski Joering. Il s’agit d’une activité de plein air hivernale qui marie le ski et l’attelage équestre. Le ski attelé combine ainsi les joies du traîneau à chiens et du ski de fond. La ferme vous fournit les skis les chaussures… Le ski Joering débute en général au mois de décembre et ce jusqu’au mois de mars.

Le centre participe aussi régulièrement à des festivals proposant des tours à cheval pour les enfants. «Nous restons sur la Côte-Nord, nous partons le matin avec quatre chevaux pour revenir le soir.»

Une nouvelle écurie

Depuis le mois de septembre, la ferme équestre Cœur-Corico bénéficie d’une toute nouvelle écurie. Les travaux avaient été débutés en août 2019. «Nous avons bien avancé pendant le confinement. Aujourd’hui, il nous reste à finir l’électricité et les sanitaires. Nous pouvons accueillir jusqu’à 20 chevaux plus de l’espace de stockage», précise la propriétaire.

Cela permet au centre de proposer de la pension pour chevaux. «Nous proposons aussi la demi-pension, c’est-à-dire que si quelqu’un a pour objectif d’acheter un cheval, nous pouvons lui en louer un de façon mensuelle afin qu’il se familiarise avec ce que cela implique. Nous avons 13 chevaux.»