Club de taekwon-do ITF de Sept-Îles : une session d’automne relativement normale

Le Club de taekwon-do ITF de Sept-Îles est passé au travers de sa session d’automne 2020, dans le contexte que l’on connaît. Ses activités ont pris fin dernièrement pour le congé des Fêtes avec les passages de grade.

«Malgré la COVID, les adeptes du club ont pu avoir une session relativement normale, à part quelques exceptions, mais rien de majeur», a fait savoir Joana Ribeiro, qui remercie les membres pour le respect des nouvelles règles.

Pour clore la session d’automne, 29 membres du Club de taekwon-do ITF de Sept-Îles ont passé, avec succès, les examens pour leur nouveau grade.

L’organisation tient aussi à faire connaître ses élèves méritants pour la session, résultat de leur travail acharné, leur respect du credo et leur présence aux cours. Les élus sont Édouard Brisson pour le groupe 4-6 ans, Amélie Thérriault Maher pour le groupe ceinture blanche 7 ans et plus, Anthony Lévesque pour le groupe ceinture jaune et verte ainsi que Dave Aucoin pour le groupe ceinture bleue et plus.

Les informations pour la session hiver 2021 seront publiées sur la page Facebook Club de Taekwondo de Sept-Îles.