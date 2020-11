Club de ski de fond et de raquette Rapido : la saison est à nos portes

Il ne manque qu’un beau tapis blanc au sol, de la neige, pour que le Club de ski de fond et raquette Rapido de Sept-Îles puisse lancer sa saison comme prévu à la fin novembre, le 28. Le président de l’organisme, Gaétan Talbot, entrevoit d’ailleurs l’hiver avec optimiste, contexte de pandémie ou pas.

Ce vent d’optimisme de M. Talbot est insufflé par la saison dernière alors qu’en confinement le Club Rapido est demeuré ouvert, offrant ses pistes de ski de fond et ses sentiers de raquette gracieusement à la population. «La population a démontré qu’elle était contente. Il y avait constamment de vingt à vingt-cinq voitures dans le stationnement».

Pour la saison à venir, les bénévoles du club sont à pied d’œuvre depuis le mois d’août pour le débroussaillage du terrain et l’élagage. La neige tombée à la fin octobre a fait sortir quelques adeptes qui ont alors enfilé leurs skis. «L’entretien qu’on a fait n’est pas perdu. Il suffit qu’il y ait encore de la neige et c’est reparti», souligne M. Talbot.

Le lancement officiel de la saison est prévu le 28 novembre prochain avec l’ouverture du bâtiment d’accueil. Les inscriptions pour l’École de ski de fond Rapido et la vente des cartes de membre pour la saison se feront les 12 et 13 novembre, de 18h à 21h, au Centre socio-récréatif de Sept-Îles. Les détails sont disponibles sur les documents accessibles via le groupe Facebook «Les amis du Rapido». Il sera possible de profiter du tarif présaison jusqu’au 27 novembre.

Le président du Club Rapido a indiqué que plusieurs des pistes avaient été travaillées dans les dernières semaines «pour aller plus loin». M. Talbot a laissé savoir que les adeptes de ski hors-piste pourraient éventuellement y trouver leur compte alors que le développement de cet aspect est dans l’air. Quant à la tenue de certaines activités pour la saison 2020-2021, notamment la soirée dégustation, c’est sur la glace pour le moment en raison de mesures.

Le projet de bâtiment d’accueil, l’élément central

(ST) Il y a jadis, voire sept ans, le Centre de plein air du lac des Rapides de Sept-Îles pouvait compter sur l’ancien bâtiment du camp des jeunes comme point d’accueil et autres services. Depuis 2013, le Club de ski de fond et de raquette Rapido, le Club Norcycle (vélo de montagne) et Tourisme Sept-Îles sont limités à des roulottes installées sur les lieux. Le Club Rapido veut faire du projet de nouveau bâtiment d’accueil une priorité, en partenariat avec les autres parties prenantes.

«Tout le monde doit travailler ensemble. L’idée, c’est de joindre nos forces. On n’est pas seul là-dedans», a lancé d’emblée le président du Club de ski de fond et de raquette Rapido, Gaétan Talbot.

Lors de la séance du conseil municipal du 26 octobre, M. Talbot a d’ailleurs réitéré sa demande pour un soutien de la Ville de Sept-Îles. «Le maire est sensible au besoin. L’idée, c’est d’être prêt quand il y aura une fenêtre d’opportunité».

Il faut donc que les organismes tablent sur le projet et qu’ils impliquent leurs diverses ressources. «Il faut synchroniser et coordonner les efforts», a mentionné M. Talbot.

Il souhaite un nouveau bâtiment d’accueil pour retrouver l’atmosphère qui y régnait autrefois.

Autres projets

Le Club de ski de fond et raquette Rapido compte également tabler sur la planification de ses équipements, question qu’ils soient toujours fonctionnels. L’organisation entend donc établir un plan de remplacement à long terme, notamment pour ses motoneiges. Pour sa dameuse, la direction peut dormir l’esprit tranquille avec l’acquisition de sa nouvelle machine, au coût de 350000$.

M. Talbot est ouvert au développement du tourisme hivernal sur le site, avec l’accroissement de l’offre, notamment du fatbike, mais les organismes doivent s’articuler pour ne nuire à personne.