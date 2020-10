Club de golf Sainte-Marguerite : après la neige, le Championnat des Par 3

Le pro du Club de golf Sainte-Marguerite réinvente constamment les formules des tournois, inspiré par ce qui se fait ailleurs. Pour le dernier rendez-vous compétitif de la saison, le Championnat des Par 3, tenu le 12 octobre – reporté d’une journée en raison… de la neige – Jean-Pierre Morin a pris exemple sur la formule mondiale de cette compétition disputée, en temps normal, en mars, au Turtle Hill Golf Club aux Bermudes.

Le dernier tournoi de la saison a une fois de plus connu un succès de participation avec 150 golfeurs. Pascan Aviaton s’affichait comme partenaire du Championnat des Par 3 au Club Sainte-Marguerite.

« Le monde a adoré la formule. C’est à refaire. Il a même été suggéré que ça se fasse aussi pour les tournois sociaux », a indiqué Jean-Pierre Morin, fier de sa carte finale de moins – 1, sur un parcours de normale trois qu’il a lui-même dessiné.

Le pro n’a cependant pas été le vainqueur. Chez les hommes, les grands honneurs reviennent à Michel Blouin. Chez les femmes, la tête du classement appartient à Line Couture. Les deux champions auront le privilège, ou le luxe, de stationner leur voiture, gratuitement, à côté de celle du pro pour la saison 2021.

Sur les 2 700 coups de départ de la journée, il ne s’est réussi… aucun trou d’un coup!

La fin!

Ceux et celles qui veulent encore jouer, vous pourrez le faire cette fin de semaine (17-18 octobre) en réservant votre départ. Il s’agira des dernières rondes de golf de l’été au Club Sainte-Marguerite.

Dans le contexte de la COVID, Jean-Pierre Morin est très satisfait de l’achalandage cet été. Seuls les tournois sociaux ont été impactés, privant le club de revenus. 50% d’entre eux ont pu se tenir. Le professionnel a mentionné avoir été conciliant avec les commanditaires dans la situation actuelle.

Il faudra aussi se souvenir que c’est au Club de golf Sainte-Marguerite qu’a été frappé la première balle de la saison de golf au Québec, vers 4h30 (du matin!) le 20 mai.

Ceux et celles qui veulent donner un coup de main à la corvée de fin de saison, soit la pause des toiles et de la paille les 25 et 26 octobre, sont invités à communiquer avec M. Morin au 418 583-2488, poste 2.