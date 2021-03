Club de golf Sainte-Marguerite : Anthony Demers succède à Jean-Pierre Morin

Après la Beauce, la Montérégie. C’est à Acton Vale que le Club de golf Sainte-Marguerite a trouvé le successeur à Jean-Pierre Morin, le Beauceron d’origine, au titre de professionnel. Anthony Demers s’amène à Sept-Îles, prêt à relever le nouveau défi, à faire ses classes et, éventuellement, à y mettre sa touche.

« Ce sera un défi le fun. J’aurai beaucoup de choses à apprendre. Jean-Pierre en prenait large et j’espère devenir ce qu’il était. Il a remonté le club et je veux continuer sur cette vague », a fait savoir en entrevue Anthony Demers, qui admet qu’il aura de grosses chaussures à chausser.

Il se pointe à Sept-Îles presque au même âge que son prédécesseur était arrivé sur la Côte-Nord. Le natif d’Acton Vale compte apporter sa touche avec le temps. « Je vais suivre les traces de Jean-Pierre en y mettant mes aspects », a-t-il souligné en entrevue. Aux dires de ses amis golfeurs, et aussi de Morin, son défaut, c’est qu’il est gaucher!

Demers devra aussi faire ses classes. Il a le titre de professionnel associé. Le processus pour l’obtention de la classe A est d’une durée de deux à trois ans.

Que de bons mots

L’homme de 25 ans, arrivé depuis quelques semaines déjà, avait d’ailleurs eu droit à de bons mots avant de débarquer dans sa nouvelle ville.

« Je suis heureux d’être à Sept-Îles. J’ai eu beaucoup d’écho de la ville par des amis qui ont habité ici quelques années. Ils m’ont dit que c’était une ville dynamique et que les gens étaient super accueillants. J’ai donc vraiment hâte de faire connaissance avec les gens de la région et de débuter la saison de golf 2021 en partageant ma passion », a-t-il mentionné.

DG en devenir

Le nouveau venu au Club de golf Sainte-Marguerite se concentrera que sur son titre de professionnel associé pour les premiers mois. Les tâches de directeur général seront accomplies par Eddy McKinnon, le temps que Demers, bachelier en administration des affaires à l’UQTR, s’acclimate à ses nouvelles fonctions.

« Il est là pour la transition. J’en prendrai plus large dans quelques mois. C’est de l’adaptation pour moi ce défi et c’est pour ne pas avoir plus de pression pour commencer », a mentionné Demers.

Jean-Pierre Morin, qui quittera Sept-Îles au début avril pour occuper le poste de professionnel au Club de golf de Victoriaville, encadrera son remplaçant pour deux ou trois ans, à distance, le temps qu’il devienne officiellement professionnel. « Je vais l’aider pour l’ouverture de la saison, sur comment fermer l’année, les achats… ».

« Je suis vraiment confiant qu’Anthony sera à la hauteur du défi à relever. Il a beaucoup de volonté, il est très motivé et détient toutes les qualités d’un bon gestionnaire », a-t-il dit.

Anthony Demers en bref

25 ans, originaire d’Acton Vale

Joue au golf depuis l’âge de 5-6 ans

Meilleure ronde : 66 en 2018

Classé dans le Top 20 lors du Championnat canadien de golf à Barrie, en Ontario, en 2017

Repêché par les Cataractes de Shawinigan (Ligue de hockey junior majeur du Québec) en 2012

Carrière comme hockeyeur : Junior AAA (Lauréats de Saint-Hyacinthe/Titans de Princeville/Rangers de Montréal-Est) – Collégial division 1 (Rebelles de Sorel-Tracy)

Arbitre au hockey (Midget AAA/Junior AAA/Circuit universitaire canadien)