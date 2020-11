Club de curling de Sept-Îles : le premier tournoi de la saison passe le test

La saison de curling bat son plein depuis quelques semaines déjà dans l’édifice du 21, rue Comeau à Sept-Îles. Le temps d’une soirée, vendredi, et d’une journée, samedi, une soixantaine de personnes ont foulé les glaces pour le premier tournoi de la saison, le Tournoi COVID, en partenariat avec Vitrerie NorCristal.

Si l’organisation était craintive face à la réponse des joueurs à s’inscrire, elle a tôt eu sa réponse alors que les seize places disponibles ont rapidement trouvé preneur.

Les équipes participantes à ce rendez-vous des 13 et 14 novembre étaient réparties en deux divisions. Les formations avaient trois matchs à leur horaire. Au cumulatif des rencontres, pour la division A, le quatuor de Julien Villeneuve, Nathalie Lapierre, Martine Beaulieu et Danielle Poirier a présenté le meilleur pourcentage. Pour le B, Yanick Michaud et ses partenaires de jeu Maxime Hébert, Luc Vollant et Nadia Tremblay ont terminé en tête.

Les deux équipes gagnantes se sont vu rembourser le montant de leur inscription. Pour les quatorze autres formations, une carte-cadeau de 25$ à dépenser au bar du club ou à la boutique était tirée au sein de chacune d’elle.

«Tout a bien été, on est très content. Les gens avaient envie de jouer», a souligné la présidente du Club de curling de Sept-Îles, Louise Canuel.

Dinde

Le prochain tournoi sera celui de la Dinde, en partenariat avec Super C et Le Nord-Côtier. Ce tournoi se déroulera du 4 au 6 décembre. Les détails pour les inscriptions seront connus prochainement.