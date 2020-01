Cinoche de nouveau prêt à en mettre plein la vue

Dans la Manicouagan, que serait l’hiver sans Cinoche? Pour de nombreux cinéphiles, la saison froide serait trop dure sans le Festival du film international de Baie-Comeau qui prendra l’affiche du 16 au 26 janvier, pour une 32e reprise. Sur les 29 films en compétition, 14 proviennent du Québec, un total rarement atteint.

« On n’avait pas le choix d’avoir autant de films québécois parce que c’est vraiment du bon cinéma », de lancer la directrice du comité organisateur, Émilie Pedneault.

Du lot, on retrouve Antigone, La femme de mon frère, primé à Cannes, Il pleuvait des oiseaux, dernier long métrage dans lequel a joué Andrée Lachapelle avant son décès, le dernier Dolan, soit Matthias et Maxime, ainsi qu’un incontournable pour la région, Kuessipan.

« Avec Kuessipan et Une colonie, on parle vraiment de la réalité autochtone », d’ajouter Tania Boudreau, responsable de la programmation. Cette dernière se disait plutôt fière d’avoir pu obtenir le dernier Almodovar, Douleur et gloire, ainsi que Les plus belles années d’une vie de Claude Lelouch, une suite à Un homme et une femme 53 ans plus tard.

N’oublions pas dans cette nomenclature Parasite, qui a décroché la Palme d’or au dernier Festival de Cannes.

Micheline Lanctôt

Comme présidente d’honneur, Cinoche a mis la main sur une grande défenderesse du cinéma québécois et des festivals en région, Micheline Lanctôt, qui présentera son dernier-né, Une manière de vivre. Mme Lanctôt sera de la partie pour la soirée d’ouverture du festival le jeudi 16 janvier. Elle animera le lendemain soir la causerie sur son dernier film.

Parmi les autres invités du festival, on retrouve la comédienne Alexane Jamieson, qui joue dans Jeune Juliette. Elle sera de la causerie sur ce long métrage le jeudi 23 janvier.

Finalement, Cinoche recevra Sharon Fontaine-Ishpatao, en vedette dans Kuessipan. L’artiste multidisciplinaire originaire de Uashat échangera avec le public lors de la causerie du vendredi 24 janvier.

Autre incontournable du festival, Images de glace sera présenté dans le stationnement du Centre des arts de Baie-Comeau le samedi 18 janvier. Pour l’occasion, le comité organisateur célébrera les 60 ans d’Astérix, le célèbre guerrier gaulois.

On présentera donc Astérix et Cléopâtre. Il n’y aura toutefois pas de potion magique dans le chocolat chaud qui sera offert, a prévenu le responsable de l’événement, Alain Bérubé.

Le jury, présidé par Richard Ferron, aura la tâche de déterminer les gagnants de 8 des 10 prix Outardes en jeu. Les gagnants des deux autres prix seront déterminés par le vote du public.