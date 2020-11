CINÉSEPT confirme sa 31e édition

Les cinéphiles de la région auront droit à huit jours de cinéma et assurément à une dizaine de projections alors que la 31e édition du Festival du film de Sept-Îles, le CINÉSEPT, se déroulera en deux temps en 2021, fin janvier, début février.

«Suite à de nombreuses discussions et réflexions, le comité organisateur du Festival du film de Sept-Îles est aujourd’hui prêt à annoncer ses couleurs pour la tenue de sa 31e édition. En tenant compte du contexte actuel, CINÉSEPT souhaite offrir une 31e édition allégée et en respect des mesures de distanciation physique », ont fait Andréanne Roy et Émilie Lavoie, respectivement coordonnatrice générale et vice-présidente.

Vous pouvez donc mettre le CINÉSEPT à votre agenda pour la période du 28 au 31 janvier prochain du côté de Sept-Îles et celle du 4 au 7 février pour Port-Cartier. « Des efforts seront déployés pour offrir un peu de lumière et de réconfort aux cinéphiles de notre belle région. Pour l’heure, nous pouvons déjà annoncer que nous estimons présenter plus d’une dizaine d’œuvres cinématographiques d’ici et d’ailleurs ». La programmation sera dévoilée ultérieurement.

L’organisation du Festival du film travaillera à mettre de l’avant les règles les plus strictes en liej avec le contexte de la COVID « afin d’assurer la sécurité de tous nos festivaliers, en collaboration avec nos lieux de diffusion ».