Cindy Nolin Cossette ou le mélange des cultures

Le mois de février est au Canada, le mois de l’histoire des noirs. En temps normal, hors COVID, cette période est l’occasion de prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens noirs et de leurs communautés. Nous avons décidé de vous présenter deux personnes bien impliquées dans la communauté à Sept-Îles.

L’histoire de Cindy Nolin-Cossette traverse deux continents et plusieurs cultures. Née au Rwanda ses parents sont décédés et elle vivait avec ses grands-parents déjà âgés. Sa future mère adoptive (une Innue de Uashat mak Mani-utenam installée à ce Sheltter bay) était famille d’accueil. Un jour, en voyage à Chicoutimi, elle rencontre des jeunes Rwandais et «elle s’est sentie appelée», confie Cindy Nolin Cossette.

Les sœurs du Bon Conseil de Chicoutimi avaient alors une mission au Rwanda avec un orphelinat. «Je suis alors apparue dans le décor.» La petite Cindy a alors trois mois lorsque sa mère adoptive lance la procédure d’adoption. Cela va prendre deux ans avant qu’elle arrive enfin au Québec avec deux autres petits Rwandais. Sa mère adoptive est innue et son père blanc.

Cela n’a pas toujours été facile, car les personnes noires n’étaient pas nombreuses sur la Côte-Nord dans les années 1980. «Ma mère a été un véritable pilier pour mon intégration. Adolescente, je n’arrivais pas à trouver d’emploi. On me refusait sans raison.» Mais elle n’a rien lâché et a continué à garder le sourire et à avancer avec la bonne humeur et la motivation qui la caractérise.

En 2011, elle a officiellement obtenu son statut innu. Maman d’un petit garçon, elle est enseignante au primaire depuis 6 ans pour la communauté d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam. Elle se sent chez elle à Sept-Îles où elle vit avec son conjoint et leur bébé.

Cette femme persévérante est remplie de gratitude qu’elle partage avec sa famille, son entourage ainsi que ses élèves. Elle n’a plus eu de nouvelle de ses grands-parents depuis 1994, depuis les événements survenus dans ce pays à cette époque.

Elle a eu des contacts avec la culture rwandaise en retrouvant régulièrement la religieuse grâce à laquelle elle est arrivée à Sept-Îles, mais aussi en rencontrant des familles immigrantes. Aujourd’hui, c’est un peu comme s’il y avait deux Cindy: la femme noire que les gens croisent dans la rue et l’Innue. «Un jour je vais retourner au Rwanda, j’en sens l’appel. J’ai besoin d’y respirer la terre.»