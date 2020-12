Le suivi se poursuit au CHSLD de Sept-Îles à la suite de l’éclosion annoncée dimanche. Le CISSS Côte-Nord indique qu’aucun résident n’a été déclaré positif depuis la confirmation de cas chez le personnel (moins de cinq travailleurs).

« Tous les résidents et les employés du CHSLD de Sept-Îles seront dépistés deux fois par semaine. Plus de 250 tests sont réalisés et les résultats sont négatifs. Les dépistages se poursuivent jusqu’à 14 jours sans nouveau cas », mentionne Pascal Paradis.