Chronique | Sur une note positive!

On ne se fera pas de cachette, 2020 a été une année des plus particulières! Je n’écrirai pas les trois mots qu’on est tanné d’entendre, les deux commençant par co… et l’autre par pan…, mots qui feront cependant encore partie de l’actualité en 2021. À quelques jours de tourner la page sur ce vingt-vingt, décernons nos étoiles, nos coups de cœur.

«La première étoile, the first star…», Frédéric Gagnon! Le maire Réjean Porlier l’a dit lors de la séance du conseil municipal du 14 décembre qu’il était sa première étoile. Il a raison. Quand j’ai eu l’idée de cette chronique «coups de cœur» pour pratiquement clore 2020, Fred venait déjà en tête de ma liste.

M. Remorquage FG a été un marchand de bonheur par de simples événements pour égayer la population au cours de 2020. La cerise sur le sundae, la parade du Père Noël qu’il a orchestrée le 5 décembre.

J’ai sillonné le parcours sur quelque dix kilomètres ce soir-là et tout ce que j’ai remarqué, ce sont des gens souriants, heureux, aux yeux pétillants. Pas juste les enfants, même les adultes et les personnes aînées. Fred, tu as fait du bien à toute une population!

Esprit d’entraide, de solidarité

Ce qui fait la force de Sept-Îles, et qui est une des beautés, c’est la solidarité et la générosité de ses citoyens et de ses entreprises. Quand cette chose particulière (j’ai dit plus haut que je n’écrirais pas les fameux mots!) s’est pointée à l’approche du printemps, il a fallu se réinventer, s’adapter, se serrer les coudes. Billy Tanguay et son partenaire du restaurant Le Bavard et l’Ivrogne, Pierre-Olivier Simard, ont fait appel à leurs collègues du milieu de la restauration pour nourrir gracieusement, le temps de quelques semaines, du personnel des services essentiels. Il n’y a rien de plus beau et gratifiant que l’entraide pour se soutenir.

En 2020, les Septiliens, les Nord-Côtiers, ont été nombreux à se retrousser les manches pour affronter une nouvelle réalité, sans référence, sans passé.

Chapeaux et coups de cœur, à bien d’autres gens, le personnel du milieu de la santé, peu importe votre titre, vous êtes des perles. Aux enseignants et aux éducateurs, car Dieu sait que ce fut périlleux pour vous en 2020, mais vous avez bravé plus d’une tempête, plus d’un défi.

Je pourrais continuer bien longtemps! Tous et chacun, Septiliens, Port-Cartois, Cayens ou d’où que vous soyez sur l’est de la Côte-Nord, vous avez fait votre part, vous avez fait un petit quelque chose de plus dans le contexte pour faire la différence.

Comme l’a si bien dit Dale Vaillancourt, présidente d’honneur de la Collecte de paniers de Noël du Comptoir alimentaire de Sept-Îles en conclusion d’une incroyable récolte le 26 novembre, «On peut être fier d’être des Septiliens», des Nord-Côtiers!

Pouvons-nous continuer sur ce souffle, sur cette entraide, sur tout ce que le quotidien peut nous apporter de positif, d’emballant? Je dirais que oui!

Passez un beau temps des Fêtes! Pensez à vous! Profitez de ce que notre belle Côte-Nord nous offre à portée de vue!