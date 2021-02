Christoph Boucar Diouf, toujours prêt à apporter son aide

Le mois de février est au Canada, le mois de l’histoire des noirs. En temps normal, hors COVID, cette période est l’occasion de prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens noirs et de leurs communautés. Nous avons décidé de vous présenter deux personnes bien impliquées dans la communauté à Sept-Îles.

Christoph Boucar Diouf est bien connu à Sept-Îles notamment, car il est l’initiateur de la page Facebook, Intégration et diversité Côte-Nord, et membre fondateur de l’OBNL Amicale Interculturelle de Sept-Îles (AMIS).

Originaire du Sénégal, il est resté jusque vers l’âge de 23 ans. Il est alors parti s’installer en Suisse à Genève. Christoph a l’aide de son prochain ancré au plus profond de lui-même. Alors qu’il est Suisse, il récolte de produits et denrées qu’il fait parvenir au Sénégal pour aider les enfants. C’est ainsi qu’il va rencontrer sa compagne. Originaire de la Côte-Nord, elle faisait de l’humanitaire au Sénégal en aidant une sorte d’orphelinat qui éduquait les enfants.

C’est donc l’amour d’une femme qui va amener Christoph au Canada et c’est par l’amour de la Côte-Nord qu’il demeure ici. Entrepreneur polyvalent, il est allé au Cégep, a eu différents emplois avant de travailler à l’aluminerie. Il a aussi investi en achetant des logements. Il est bien connu à Sept-Îles comme quelqu’un qui est toujours prêt à accueillir et à aider les membres de sa communauté. En plus de son emploi principal, il sert sur le Conseil d’administration de l’Association des propriétaires immobiliers de Sept-Îles.

Il vit depuis 2009 à Sept-Îles. Christophe est l’initiateur de la page Facebook, Intégration et diversité Côte-Nord, et membre fondateur de l’Amicale Interculturelle de Sept-Îles (AMIS). «Aider, ça ne coûte rien», précise-t-il. «Il faut faire notre part pour que les gens viennent ici et restent. Cela peut aider tout le monde, les immigrants, la ville et les entrepreneurs.» C’est ainsi qu’il aide les immigrants à trouver un logement, il les informe, répond à leurs questions… Il a même aidé un étudiant financièrement.

Vous pouvez vous aussi contribuer à ce mouvement de solidarité en suivant les pages Facebook: Intégration et diversité Côte-Nord, et Amicale Interculturelle de Sept-Îles.