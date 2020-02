Christine Blaney expose à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre

En plus d’être photographe, Christine Blaney est également une artiste-peintre talentueuse. Ce sont justement plusieurs de ses toiles qui sont exposées à la salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre jusqu’au 7 mars. Professeure à ses heures, elle présente aussi le travail d’apprentis artistes de 5 à 14 ans.

Parmi les toiles exposées, six figurent à sa collection Les nuits fourbes, une étude à l’acrylique qu’elle a réalisée en 2019. Ceci fait suite à une exposition précédente de photos autour des concepts du rêve et du subconscient. Au départ, ses premières œuvres de type art déco, que l’on peut voir à la salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre, représentent des visages doux aux airs rêveurs.

Cependant, le thème du songe s’est imposé rapidement à Christine Blaney. De là en découlent des toiles plus sombres dans lesquelles elle met son style habituel de côté pour peindre une toile plus intimiste. Ce qui devait être une œuvre unique et personnelle est finalement devenu une collection où se mélangent esthétisme, malaise, symbolisme et sensualité. Même si complexe dans leurs compositions, ces toiles font quelques clins d’œil à la photographie de monde.

En complément

À son studio sur la rue Brochu, Christine Blaney enseigne les différents techniques de dessin à une quarantaine de jeunes de 5 à 14 ans. Dans son exposition, elle trouvait logique de leur accorder une place. Ainsi, plusieurs œuvres à l’acrylique, à l’aquarelle, au pastel et au dessin de ces apprentis artistes sont exposées.