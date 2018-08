Chevrolet Bolt – Première marche du podium

Il s’est vendu au Canada l’an dernier 2 122 Chevrolet Bolt. De ce nombre 1 210 ont trouvé preneurs aux Québec, ce qui représente 57% des ventes canadienne. Dollar pour dollar, la Bolt est le véhicule le plus performant sur le marché en ce qui concerne l’autonomie totale. Il est intéressant de voir que les gens de Consumer Reports aux États-Unis ont fait un comparatif entre une Bolt et une Tesla S 75D. Les deux modèles ont roulé dans des conditions similaires à 105 km/h sur la route. La Bolt a franchi 402 km et la Tesla 378 km. Bien sûr que la Tesla est plus puissante, luxueuse et j’en passe, mais si on regarde l’autonomie, Chevrolet a remporté le match.

Pas de syndrome de la pile morte

Après avoir fait l’essai de très nombreux modèles électriques, c’est la première fois que le sentiment de manquer d’autonomie ne s’est pas manifesté. À mon départ du concessionnaire, il y avait 369 km d’afficher au compteur. Après avoir fait tous les détours de la journée et quelques courses sur la Rive-sud, il y avait encore 220 km au compteur à mon arrivé à la maison. En rechargeant toute la semaine sur une prise 110 volts, l’autonomie n’a jamais baissé sous la barre des 200 km. Naturellement une prise au mur ordinaire vous donne l’équivalent de 7 km de charge à l’heure. Il vous faudra un peu plus de 54 heures pour une pleine charge. Il est donc fortement conseillé d’installer une prise 240 qui mettra environ 9 heures pour une pleine charge.

Deux choix de modèles

Avec un prix de départ qui avoisine les 46 000$ plus taxes et moins la subvention de 8 000 $, vous avez droit à la version LT qui vient avec des roues de 17 pouces, une caméra de recul, l’air climatisé, un écran central tactile de 10,2 pouces, la connectivité 4G LTE, deux ports USB et Apple CarPlay ou Android auto. La version Premier remplace les sièges en tissu par des sièges en cuir chauffants à l’avant et à l’arrière, une caméra 360 degrés et un volant chauffant. Vous avez aussi droit à quelques aides à la conduite électronique comme la détection d’angles morts et de changement de voie ainsi que des censeurs pour le stationnement qui sont livrable en option dans la version LT. Vous avez aussi sur la liste des options pour le modèle Premier, un système audio Bose avec sept haut parleurs et deux prises USB supplémentaires pour les passagers arrière.

Conduite intéressante

Commençons par le petit point négatif qui concerne la position de conduite un peu haute à notre goût. Après quelques jours on s’y fait, mais c’est un peu agaçant. Pour tout le reste rien à redire sur la conduite. Le moteur qui offre l’équivalent de 200 chevaux et 2 66 lb-pi de couple ne manque pas d’élan. Bien sûr, il est très silencieux et le coffre a hayon nous a permis d’accueillir deux vélos de route (nous avons enlevé la roue avant) en rabattant les sièges arrière. L’équilibre au volant est surprenant. Cela est redevable aux piles qui sont placés sous le véhicule et abaisse le centre de gravité permettant ainsi une conduite un peu plus nerveuse. Nous avons apprécié la direction précise et la capacité de recharge lorsque vous êtes dans des condition de conduite urbaine et en descendant des côtes étirant d’autant l’autonomie totale.

Conclusion

La Bolt trône en ce moment au sommet des meilleurs achats dans les modèles tout électriques. La concurrence va bientôt arrivée avec des modèles qui font faire une chaude lutte comme le Hyundai Kona annoncée à 400 km d’autonomie tout comme le Kia Niro. Mais GM qui tient à garder la pôle et prépare un utilitaire avec le même groupe électrogène que la Bolt, une perspective intéressante qui va plaire à beaucoup d’acheteurs.

Forces

Autonomie

Puissance

Interface graphique du tableau de bord

Faiblesses

Position de conduite un peu haute

Les freins pourraient être mieux calibrés

Fiche Technique

Autonomie annoncée : 383 km

CONCURRENCE : BMW i3, Chevrolet Volt, Hyundai Ioniq/Kona, Kia Soul EV, Nissan Leaf, smart fortow ed, Tesla Model 3, Toyota Mirai, Volkswagen Golf e

MOTEUR

(LT, Premier) Moteur synchrone à courant alternatif

PUISSANCE 200 ch (150 kW)

COUPLE 266 lb-pi

RAPPORT POIDS/PUISSANCE 8,1 kg/ch

BOÎTE(S) DE VITESSES automatique à 1 rapport

PERFORMANCES 0-100 km/h 7,1 s

REPRISE 80-115 km/h 7,2 s

FREINAGE 100-0 km/h 46,3 m

VITESSE MAXIMALE 144 km/h

BATTERIE lithium-ion 60 kWh

CHARGEUR EMBARQUÉ 7,2 kW

TEMPS DE RECHARGE 240 V: 9,3 heures, 120 V: 6,4 km d’autonomie par heure, chargeur rapide 30 min pour 145 km d’autonomie

DIMENSIONS

EMPATTEMENT 2 600 mm

LONGUEUR 4 166 mm

LARGEUR 1 765 mm

HAUTEUR 1 594 mm

POIDS 1 616 kg

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE 10,8 m

COFFRE 478 L, 1 603 L (sièges abaissés)