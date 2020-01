Chaussures POP, Go Sports, Chlorophylle et Centre du travail s’installeront à Place Uashat

Le groupe Côté-Réco et ses bannières Chaussures POP, Go Sports, Chlorophylle et Centre du travail, auront pied sur rue à Place Uashat. La Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam (SDEUM) devient le franchisé de ces commerces de détail.

La SDEUM a saisi cette opportunité d’occuper l’espace laissé vacant il y a quelques mois par la fin des activités d’Harley-Davidson à Sept-Îles.

« On a fait une réflexion sur quoi faire avec ces locaux. On collabore avec Kateri C. Jourdain (directrice de l’immobilière Montagnaise) pour des opportunités. Elle nous a mis en contact avec le groupe Côté-Réco qui voulait s’établir dans la région. On a décidé de se lancer dans ce secteur (commerce de détail) » avance Ken Rock, directeur de la SDEUM.

La SDEUM prévoit l’ouverture des quatre enseignes en avril. Le recrutement du personnel est déjà entamé. Il est possible d’en savoir plus sur les opportunités d’emploi via la page Facebook de la Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam.