Charles Paquet s’illustre… au cross-country

Charles Paquet a démontré sa rapidité de coureur, pas en compétition de triathlon, mais en cross-country, samedi. L’athlète du Rouge et Or de l’Université Laval a signé le deuxième meilleur chrono de l’Invitation Vert et Or (Sherbrooke), complétant le parcours de 8 km en temps de 27:42.

Le Rouge et Or a largement dominé la compétition du côté masculin, comptant cinq coureurs parmi les six premiers au classement, dont Jean-Simon Desgagnés, qui a devancé Paquet par huit secondes.

Le Port-Cartois de 22 ans renouera avec les compétitions de triathlon en novembre alors qu’il prendra part aux étapes de Coupe du monde de Lima (2 novembre) au Pérou et de Santo Domingo (9 novembre) en République dominicaine.