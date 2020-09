Charles Paquet renoue avec l’action

Charles Paquet a retrouvé la compétition samedi en Ontario, à Caledon, au nord-ouest du Grand Toronto, participant à un premier triathlon en six mois. Le Port-Cartois s’est classé cinquième du Championnat canadien Pro Triathlon sur distance olympique.

L’athlète de 23 ans était bien heureux de ce retour à l’action, mais il ne l’a pas eu facile, surtout à la portion vélo.

« Ç’a été tough, c’a fait mal », a-t-il mentionné. En plus de courir sur distance olympique, Paquet a dû s’adapter à un vélo de contre-la-montre et au fait que les athlètes ne pouvait profiter de l’aspiration des autres.

« J’ai cassé après 30 kilomètres de vélo. J’ai peut-être mal géré mon effort. Il était trop tard pour rattraper les meneurs, le mal était fait », a-t-il ajouté. Après la natation, le Port-Cartois possédait une avance de 52 secondes. Au vélo, il aura pris entre trois et cinq minutes de plus que les meneurs pour rouler les 40 km.

Son chrono final est de 01:51:32, à un peu moins d’une minute du troisième au classement, le Québécois Jérémy Briand (01:50:12). La compétition a été remportée par l’Ontarien Jackson Laundry (01:47:26).

Charles Paquet ne sait pas quand il pourra goûter de nouveau à la compétition. Des événements intra Rouge et Or pourraient permettre aux athlètes de demeurer motivés. Le triahtlète pourra cependant consacrer plus de temps à ses études en administration à l’Université Laval, tout en gardant la forme.