Changements climatiques : la Table des Groupes Populaires réitère l’urgence d’agir

En cette Journée internationale de la justice sociale (20 février), la Table des Groupes Populaires de la Côte-Nord en profite pour joindre sa voix au Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) qui mène, en ce moment, une campagne de sensibilisation autour des impacts des changements climatiques dans une perspective de justice sociale.

La campagne de sensibilisation du MÉPACQ se déroule sous le thème Les changements climatiques nous touchent ici et maintenant. Elle présente différentes séries de vignettes qui rappellent certains impacts qu’a connus le Québec en lien avec le réchauffement climatique. On fait ici référence, entre autres, à des tornades, des inondations, des décès provoqués par des canicules et l’érosion des berges.

Il est reconnu par plusieurs experts que les personnes les plus impactées par ces changements climatiques à venir demeurent celles qui sont les plus fragilisées dans la société. Les conséquences qui en découlent sont, entre autres, une augmentation du prix des aliments, la relocalisation des populations et les températures extrêmes ayant des effets sur la santé.

Le coordonnateur de la Table des Groupes Populaires de la Côte-Nord, Michel Savard, reconnaît également cette urgence d’agir. « La transformation sociale que nécessite cette urgence climatique représente un véritable défi. Nous faisons tous partie du problème et nous devons tous faire partie de la solution », soutient-il.

Dans ce sens, des actions seront menées par l’organisme, au cours des prochains mois, afin de mobiliser la population, les élus et les organismes communautaires autour de cet enjeu social et surtout s’assurer que personne ne soit négligé.