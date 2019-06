Changement de site pour la Fête nationale

L’organisation de la Fête nationale à Sept-Îles doit revoir ses plans en raison du vent qui souffle à l’extérieur, avec des rafales à plus de 40 km/h.

Les activités du volet familial (jeux gonflables, mascotttes, et maquillage) de ce dimanche 23 juin ont lieu à l’aréna Guy-Carbonneau au lieu du site du Vieux-Quai, et ce de midi à 16 h.

Aucun changement n’est apporté pour les différents spectacles de musique en soirée qui se dérouleront sous le chapiteau érigé au Vieux-Quai dès 19h.

Après la partie protocolaire, place aux spectacles dès 20h. Le groupe La belle et la bête (Hugo Porlier et Dominique Leclerc) sera suivi de J.A.B (Jean-François Charron, Amélie Roussel et Benoît Mathieu) à 20h30 et d’Alain-Denis Fleury à 21h. Dès 22h, Étienne Cotton et ses amis de Cématoune; Louis Del Vecchio, Martin Pelletier et Benoît Mathieu, vous attendent pour «un spectacle spécial Saint-Jean comme vous n’aurez jamais vue.»