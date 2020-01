Champion Iron Limited met ses bases au Canada

Champion Iron Limited compte installer sa société au Canada. C’est ce qui ressort de la proposition visant à redomicilier la société de l’Australie par voie d’un plan d’arrangement.

Parmi les éléments ciblés par le conseil d’administration pour cette redomiciliation, qui servirait mieux les intérêts de Champion Iron Limited, on souligne que celle-ci harmonisera le domicile ou l’emplacement de la nouvelle société mère inscrite en bourse (« Champion Canada »), avec ses actifs, ses activités et la plus grande partie de son actionnariat; et qu’elle augmentera l’attractivité de Champion Canada pour les investisseurs institutionnels canadiens qui pourraient exiger pour leurs investissements que la société ait un domicile au Canada.

« Bien que notre société soit devenue un exploitant minier prospère ayant son siège social au Canada, nous conservons des racines solides en Australie, où résident bon nombre de nos premiers investisseurs. Bien que l’annonce d’aujourd’hui souligne l’harmonisation du domicile de la société avec ses activités, nous cherchons à renforcer notre actionnariat déjà solide en Australie grâce à nos inscriptions actives à la TSX et à l’ASX, qui ne seront pas touchées par cette annonce. », indique le chef de la direction de Champion Iron Limited, David Cataford.

Le conseil de la société recommande à l’unanimité aux actionnaires de Champion Australie d’aller de l’avant avec la redomiciliation en votant en faveur de la résolution visant l’approbation du plan lors de l’assemblée des actionnaires de la société qui aura lieu en mars 2020 afin d’examiner cette résolution.