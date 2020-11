« C’est une bonne paye des mercis et des sourires, c’est gratifiant » – Frédéric Gagnon

Il y a une expression qui dit que la pomme ne tombe pas bien loin de l’arbre. Ça s’applique parfaitement à Frédéric Gagnon. Ses parents ont toujours eu le cœur sur la main, et cette valeur le suit et il la partage allègrement.

« Donner au suivant, ça fait du bien. C’est le fun de donner. C’est une bonne paye des mercis et des sourires, c’est gratifiant », confie le propriétaire de Remorquage FG, entreprise qu’il a mise sur pied il y a six ans.

L’homme derrière la parade de Noël du 5 décembre prochain, c’est lui, même si c’est un travail d’équipe. Le propriétaire de Remorquage FG a aussi contribué aux séances de Zumba qui se sont tenues cet été à Sept-Îles.

Et de par son entreprise, il multiplie aussi les commandites, soutenant des équipes de volleyball et de dekhockey, celle du Club de compétition Gallixtrême (ski alpin), et j’en passe. Il collabore aussi pour le Club de camping Caravaning. « Ça fait plaisir redonner et c’est important d’investir dans la jeunesse », dit-il.

Homme de coeur

Pourquoi s’implique-t-il autant? Les raisons sont nombreuses. « J’ai reçu beaucoup quand j’étais jeune alors que je faisais de la course automobile. J’avais des commandites, les gens croyaient en moi ».

C’est une chaîne et c’est à son tour de redonner. Il y a aussi les valeurs familiales qui en découlent. Ses parents, Serge Gagnon et Marie Gosselin, l’ont souvent amené dans les activités, ils sont beaucoup impliqués. « Ils ont le cœur sur la main ».

Frédéric tient à transmettre ces valeurs à ses enfants, Kim, 13 ans, Rose, 11 ans, et Emma, 9 ans dans quelques jours. Ses trois filles et sa femme Cindy Lévesque se sont impliquées lors des Zumba. « Elles suivent tout en s’amusant ».

Frédéric s’inspire aussi de Régis Bouchard des Équipements Nordiques, pour qui il a travaillé avant de se lancer avec Remorquage FG. « Il s’impliquait beaucoup dans la communauté (Senior AA, ringuette, …) et il le fait encore. C’est un modèle d’implication sociale pour moi. C’est lui qui m’a formé comme gestionnaire ».

Pour la suite des choses, les idées ne manquent pas pour Frédéric, mais il ne veut pas les essouffler. Vive la spontanéité!