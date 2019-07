C’est parti pour les Jeux autochtones interbandes 2019 à Uashat mak Mani-utenam. Même si la nuit a certainement été courte pour certaines délégations, notamment celle de Matimekosh-Lac John et Kawawachikamach, débarquée du train vers 2h du matin, place aux compétitions depuis 8h en ce vendredi 5 juillet, et ce jusqu’au 14 juillet.

Quelques 1 200 jeunes en provenance d’une vingtaine de communautés du Québec et du Labrador s’affronteront dans les différents sports au programme : balle-molle, balle-rapide, volleyball, basketball, hockey-balle, athlétisme, soccer, tennis de table, cross-country et canot, en plus de la natation et du volleyball de plage en disciplines de démonstration.

Le sport laissera la place à la cérémonie d’ouverture ce soir sur le site du Festival Innu Nikamu. , premier des rendez-vous culturels de l’événement. Samian sera d’ailleurs sur la scène dès 20h30. La population est invitée à assister à la cérémonie qui lancera officiellement la 15e édition des Jeux autochtones interbandes.

Pour en savoir plus sur les compétitions sportives et les activités entourant les Jeux, consultez la page Facebook JAIB 2019 ou référez-vous au www.jaib.ca.