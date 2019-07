C’est parti pour le Vieux-Quai en Fête

La 26e édition du Vieux-Quai en Fête est lancée depuis 10h en ce jeudi 11 juillet. Les jeunes ont envahi le site et profitent des différentes activités, des jeux gonflables et de la présence de Clopin Lanouille et Monsieur Nono.

Ce soir, les scènes musicales s’animeront de spectacles, avec Ludovick Bourgeois à 20h (scène Loto-Québec) et Mamu Militari à compter de 22h (scène diversité TELUS).

L’édition 2019 se déroule jusqu’au dimanche 14 juillet avec une programmation diversifiée pour tous les styles et pour tous les âges.

Pour connaître la programmation complète et autres détails, visitez-le www.vieuxquaienfete.com/ ou rendez-vous sur place.