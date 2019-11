« C’est l’un de mes meilleurs résultats » ─ Charles Paquet

Charles Paquet a obtenu le meilleur classement des athlètes canadiens dimanche à l’épreuve sprint de Coupe du monde de triathlon de Lima, au Pérou. Le Port-Cartois a conclu la compétition au 16e, rang.

L’athlète de 22 ans était satisfait dans l’ensemble, réalisant une de ses meilleures performances à ce niveau.

« Ça s’est bien passé pour moi et je suis vraiment content de ma performance! C’est l’un de mes meilleurs résultats et je suis content de l’avoir réalisé en Coupe du monde », a-t-il indiqué à Sportcom.

Paquet s’est maintenu dans le top 25 lors de la natation et du vélo, sur un parcours adapté à son style de course. Il a explosé lors de la course à pied pour ainsi rallier la ligne d’arrivée en 16e place avec son chrono de 00:53:23.

« Je savais que c’était une course qui avantageait les bons coureurs et j’ai pu en profiter. J’ai eu un bon rythme à la nage et au vélo et il me restait encore de l’énergie pour le dernier droit. Ça m’a permis de gagner quelques rangs à la course et d’obtenir cette 16e place », a-t-il ajouté.

Le Nord-Côtier, membre du Club de triathlon du Rouge et Or de l’Université Laval, sera de la dernière Coupe du monde de la saison, celle de Santo Domingo en République Dominicaine, au calendrier pour ce dimanche 10 novembre.