C’est le temps de s’inscrire au Demi-marathon Rosaire-Roy

Port-Cartier accueillera la 27ème édition du Demi-marathon Rosaire-Roy le 7 septembre, au Complexe Récréatif et Culturel(CREC) de la ville. Les inscriptions sont présentement en cours.

Les personne intéressées à participer au Demi-marathon sont priées de s’inscrire en ligne via la page web www.triathlondeportcartier.com/rosaire-roy. Il est également possible de le faire au gymnase du CREC les 4 et 5 septembre, lors de l’inscription annuelle, de 18h à 20h. Les dernières minutes pourront s’inscrire le matin de l’événement dans le mail du CREC entre 7h30 et 9h.

Une nouveauté cette année, les personnes âgée de 18 ans et plus peuvent s’inscrire à une course de 15 km.