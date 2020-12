« C’est bien bien sûr qu’il y aura une parade l’année prochaine! » – Frédéric Gagnon

Parole de Frédéric Gagnon, « c’est bien bien sûr qu’il y aura une parade l’année prochaine! », a-t-il laissé entendre au bout du téléphone, au lendemain du défilé, mentionnant qu’il poursuivra avec la même équipe, Disco Flash, la Ville de Sept-Îles et Arsenal Média.

Il se dit fier du succès du défilé, « fier de Sept-Îles, de notre ville ». Il a été inondé de messages depuis samedi. « Mon Facebook est rouge », a-t-il fait savoir. Il a même eu droit à des applaudissements sur le parcours alors qu’il devait gérer une fermeture de rue. Tu as raison d’être fier!

Septiliennes et Septiliens, vous avez été nombreux à livrer vos impressions sur cette parade du Père Noël sur les réseaux sociaux! Que de bons mots! Une publication de Geneviève Giroux rassemble en grande partie tout ce qui a été ressenti… Voici ce message :

Ce soir (plus particulièrement),

Je suis fière d’être Septilienne.

Ce soir, j’ai assisté à une superbe parade de Noël dont je rêvais depuis longtemps.

Ce soir, j’ai vu les yeux de mes enfants briller de mille feux devant des centaines de lumières. Je les ai vus ébahis devant tant de matière à l’émerveillement.

Ce soir, j’ai vu des dizaines et des dizaines de familles et de gens profiter de la douce soirée pour attendre que la parade passe dans notre quartier. Tous étaient de très bonne humeur.

Ce soir, j’ai vu les conducteurs des chars saluer tout le monde avec beaucoup d’enthousiasme.

Ce soir, j’ai eu une énorme reconnaissance pour Fred de Remorquage FG qui a initié le mouvement, ainsi que pour les dizaines d’entrepreneurs qui y ont participé. Sans oublier les policiers, les pompiers, les bénévoles et la Ville de Sept-Îles.

Nous avons même eu droit à un feu d’artifice surprise!

Ce soir, c’était une soirée magique qui nous a fait oublier la routine et les problèmes.

Souvent on entend des commentaires négatifs, mais trop peu de positifs. Je pense qu’il est important de prendre le temps de remercier et de souligner les initiatives si généreuses des gens qui sèment le bonheur et qui améliorent la qualité de vie des habitants de ma ville.

Pour ce soir, merci du fond du cœur!

Geneviève Giroux