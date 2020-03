Centre de santé : les visites aux patients en isolement seront limitées

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) impose certaines restrictions au sujet des visites aux usagers en isolement, mesure effective dès le 9 mars pour une période indéterminée.

Pour l’ensemble des installations du CISSS de la Côte-Nord, les usagers en isolement ne pourront recevoir qu’un visiteur par jour, et ce, durant les heures de visites indiquées au sein du département.

Le visiteur pourra rester aussi longtemps qu’il le veut durant la période de visite. Il ne pourra revenir s’il quitte la chambre. « Des raisons humanitaires pourraient faire en sorte que ce nombre soit réévalué », indique le conseiller en communication du CISSS Côte-Nord, Pascal Paradis.

Le CISSS demande aux personnes de restreindre au minimum leurs visites. Elles doivent aussi s’assurer au préalable qu’il est possible de visiter l’usager en isolement. L’utilisation de moyens alternatifs de communication comme Facebook, Messenger, Facetime est encouragée.

« L’objectif de cette démarche est d’assurer la sécurité des personnes hospitalisées ainsi que des membres de leur famille, et ce, dans un contexte où l’utilisation judicieuse et rigoureuse des équipements de protection individuels (masque, jaquette, lunette et gants) est rendue nécessaire à la suite de l’apparition du Coronavirus », mentionne M. Paradis dans le communiqué émis par le CISSS Côte-Nord.