Le Centre de justice de proximité de la Côte-Nord ouvre ses portes

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le Centre de justice de proximité (CJP) de la Côte-Nord a ouvert ses portes jeudi à Sept-Îles. Il offre des services gratuits d’information juridique, de soutien et d’orientation vers des ressources complémentaires.

La directrice du CJP Côte-Nord, Me Isabelle Blouin, explique qu’il s’agit d’un service de première ligne qui vise à promouvoir et à faciliter l’accès à la justice.

«C’est un service d’information juridique. On ne donne pas de conseils, on ne va pas à la Cour. Ça permet d’avoir une information générale, d’être référé vers d’autres ressources», résume-t-elle.

Les intervenants du CJP informent les gens de leurs options et des étapes d’un dossier. Ils peuvent aussi les orienter vers d’autres organismes au besoin. Ils veillent aussi à prendre en compte les réalités et les enjeux propres à la région, incluant l’étendue du territoire et la présence des diverses communautés autochtones.

Les services offerts concernent tous les domaines généraux du droit, par exemple les matières familiales, civiles, criminelles, du travail ou du logement.

«C’est vraiment général. C’est sûr qu’on ne va pas dans les questions d’appel, d’immigration, de fiscalité. On ne va pas dans les points très précis. Mais c’est possible qu’on ait à faire une petite recherche [au besoin].»

Par téléphone

Les services sont offerts par téléphone à tous les résidents de la Côte-Nord, via une ligne sans frais au 1-844-960-7483. Les gens peuvent aussi se déplacer directement aux locaux de Sept-Îles situés au 106, rue Napoléon, bureau 200. Le point de service de Baie-Comeau sera ouvert plus tard cet automne.

L’équipe de Sept-Îles est composée des avocates Me Isabelle Blouin, de Me Frédérique Bouchard et de Stéphanie Toutant, adjointe administrative. La technicienne juridique Joannie Boucher complète l’équipe à Baie-Comeau.