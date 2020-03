Centre de dépistage à la COVID-19 : 21 tests réalisés sur la Côte-Nord

La première journée dans les centres de dépistage mis en place à l’aréna Guy Carbonneau pour Sept-Îles et au Centre Henry Leonard pour Baie-Comeau a été relativement tranquille.

Douze personnes se sont présentées à la clinique service au volant de Baie-Comeau entre 13 h et 17 h le 19 mars pour un test de dépistage à la COVID-19, neuf pour Sept-Îles.

« Il n’y a aucun cas confirmé pour l’heure, mais pour recevoir les résultats, on essaie tant que faire se peut d’avoir les résultats en dedans de soixante-douze heures pour un test positif. Quand les cas sont positifs versus négatifs, il y a une marge de manœuvre pour recevoir et transmettre les résultats. Pour un prélèvement négatif, ça peut prendre jusqu’à sept jours avant que le résultat soit transmis à la personne », mentionne Myriam Gagné, adjointe au PDG et relations avec les médias par intérim pour le CISSS Côte-Nord.

Les deux centres de dépistage seront ouverts de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h à compter du vendredi 20 mars, sept jours sur sept, jusqu’à nouvel ordre. Les personnes doivent cependant prendre rendez-vous avant de se présenter sur place en téléphonant au 1 877 644-4545.