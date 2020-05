Cégeps en spectacle : Alexis Moisan rafle le prix La Fabrique culturelle

Alexis Moisan fait partie des récipiendaires de prix au gala de remise de Cégeps en spectacle du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) qui s’est déroulé le 30 avril sur Instagram. L’artiste étudiant du Cégep de Sept-Îles a remporté le prix de La Fabrique culturelle de Télé-Québec. Il aura la chance de participer à une captation professionnelle.

« Ce prix va me permettre d’obtenir de la visibilité auprès de la plate-forme très fréquentée qu’est la Fabrique Culturelle. Or, le prix a aussi un aspect symbolique : il signifie pour moi que, compte tenu de la pandémie, je me serai rendu aussi loin que possible dans l’aventure qu’est Cégeps en Spectacles. Mon succès dans ce concours m’a permis de confirmer ma vocation. Je le vois comme ma naissance en tant qu’artiste », a mentionné Alexis, qui termine un diplôme d’études collégiales (DEC) en Sciences de la nature à Sept-Îles.

Cette vocation d’artiste confirmée l’amènera d’ailleurs à poursuivre son parcours collégial dès l’automne au Cégep de Sherbrooke pour un DEC en piano classique. « Pour la suite des choses, je prévois m’inscrire en composition musicale à l’Université McGill. Aussi, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous ceux qui m’ont encouragé et tous ceux qui ont voté pour moi pour le prix Coup de Coeur Desjardins! Sans support, un artiste ne se rend pas loin », a-t-il conclu.