Cégep de Sept-Îles : Des élèves et des enseignants fatigués

Cette session au Cégep se termine et que ce soit les étudiants ou les enseignants, tous vont appréciés les congés des fêtes. En effet, avec les différentes mesures, la fatigue est bien plus présente que d’habitude.

Les vacances sont là et elles vont être bien méritées cette année, même si l’ambiance des fêtes n’est pas tout à fait la même que d’habitude. La motivation et la persévérance des étudiants sont bien là, c’est ce que constate Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études.

Plus de présence à la session d’hiver

«La formule hybride que nous avons est très contraignante, très exigeante. Même si les professeurs ont eu plus de temps au mois d’août pour préparer les cours, cela leur demande plus de temps. Ils sont fatigués. Mais les élèves aussi. Pour eux, c’est difficile de ne pas avoir accès à leurs cours de façon normale. Comme nous le disait une étudiante récemment, c’est juste toi qui reçois les cours. Il n’y a pas l’interaction habituelle d’une salle de classe.»

Heureusement, la Côte-Nord ayant été en zone jaune pendant cette période, les étudiants avaient encore la possibilité d’accéder à l’établissement, de venir se connecter sur place pour suivre leurs cours en ligne par exemple, et de suivre les cours pratiques sur site.

Lorsqu’on demande à Marie-Ève Vaillancourt s’il y a plus de décrochage que d’habitude: «C’est difficile de dire s’il y en a plus qu’avant. Nous en avons toujours, nous verrons cela à la session d’hiver».

La session d’hiver va être un peu différente avec plus de cours en présence pour certains. En effet, les étudiants finissants vont avoir leurs 15 semaines de cours en présentiel cette fois. Pour les autres, ce sera en alternance, une semaine sur deux. Les cours se feront de la maison au retour de la semaine de relâche, puisque certains vont sans doute vouloir voyager.

«L’annonce du retour en cours physiques a eu plutôt un bon accueil, sauf chez certains pour qui la formation à distance leur convient tout à fait. Nous allons remettre une vie étudiante active. Les élèves en ont besoin et le demandent», confie Marie-Ève Vaillancourt.

En ce qui concerne les étudiants étrangers qui n’avaient pu accéder au territoire pour cette première session, ils doivent commencer officiellement sur site au mois de janvier. «Mais toutes les mesures vont être respectées. Ils seront en confinement à leur arrivée.»

À noter que le Cégep sera fermé du 24 au 27 décembre inclus et du 30 décembre au 3 janvier.