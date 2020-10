Cas de COVID confirmé à Uashat mak Mani-utenam

Le comité des mesures d’urgence de Uashat mak Mani-utenam a annoncé aujourd’hui, jeudi 1er octobre, qu’un premier cas positif de COVID-19 a été confirmé chez un membre de la communauté.

Le comité précise par voie de communiqué qu’il prend très au sérieux cette situation et qu’il travaille conjointement avec l’équipe de santé et la Direction de la santé publique afin d’appliquer les mesures nécessaires pour éviter toute propagation du virus et assurer la sécurité des membres de la communauté. Il précise que la situation est sous contrôle et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Il rappelle aussi que la majorité des cas répertoriés proviennent de personnes ayant visité d’autres régions et conseille d’éviter tous les déplacements non essentiels. De plus, toutes les personnes qui doivent aller dans une autre région doivent obligatoirement en informer l’équipe de santé au 418-409-7784.

Le comité des mesures d’urgence rappelle ensuite l’importance des respecter les consignes sanitaires et de distanciation physique.