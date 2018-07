Carolyne Jomphe jouera sur le Bella Desgagnés

Crédit photo : Suzie Jomphe

La chanteuse cayenne Carolyne Jomphe aura l’honneur de faire le premier spectacle de l’histoire sur le navire Bella Desgagnés. Sa tournée nord-côtière l’amènera aussi à Port-Menier, occasion pour laquelle L’Express Anticosti offrira des traversées à moitié prix.

La chanteuse jouera sur le Bella Desgagnés le 4 août, pendant le tronçon Kegaska-Natashquan. Elle sera à Rivière-au-Tonnerre le 5 août, à Port-Menier le 7 août, à Longue-Pointe-de-Mingan le 9 août et à Havre-Saint-Pierre le 10 août.

Ce sera la toute première fois qu’un spectacle sera offert sur le Bella Desgagnés. Carolyne Jomphe y jouera pour le plaisir des touristes et des usagers nord-côtiers. Le navire a pour mission première de ravitailler les villages de la Basse-Côte-Nord à partir des ports de Rimouski et Sept-Îles, en plus d’accueillir à son bord les touristes souhaitant découvrir ce coin du Québec.

Pour marquer le spectacle à l’île d’Anticosti, le bateau L’Express d’Anticosti offrira des traversées à moitié prix vers Port-Menier. Les gens pourront donc prendre la mer à Rivière-au-Tonnerre pour se rendre à la salle Château-Menier.

La tournée est organisée par la Coopérative de solidarité en tourisme équitable (Coste), qui organise et commercialise l’offre touristique en Minganie et en Basse-Côte-Nord. Carolyne Jomphe est la porte-parole de Coste, tandis que le Bella Desgagnés et L’Express d’Anticosti sont membres de la coopérative.

De l’Acadie à la Côte-Nord

Pour sa tournée en Minganie et en Basse-Côte-Nord, l’auteure-compositrice-interprète offrira son spectacle «De l’Acadie à la Côte-Nord». Elle puisera dans le répertoire de ses huit albums (un neuvième est déjà enregistré!) pour interpréter des chansons traditionnelles et acadiennes.

«C’est le spectacle qui est le plus possible inspiré de mon coin de pays. J’ai fait beaucoup de chansons inspirées de mon coin de pays, donc c’est celles-là que je chanterai. Des chansons qui ont rapport à la mer, beaucoup.»

Seule sur scène, l’ambassadrice de la Côte-Nord sera accompagnée en images et en vidéos.

Toujours spécial

La Tornade Rouge revient d’une tournée européenne «assez intense merci» à travers la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Elle continuera aussi en tournée ailleurs au Québec après son passage sur la Côte-Nord.

Elle a bien hâte de revenir jouer sur la Côte-Nord, mais si elle s’y met une pression supplémentaire.

«C’est toujours très spécial, parce que quand je joue sur la Côte-Nord, je suis chez nous. Pour moi, c’est un peu plus stressant de jouer chez nous parmi mes parents. Tu veux que ça se passe bien. Je veux qu’ils soient fiers de moi, tandis qu’à l’extérieur je n’ai pas cette pression-là», confie-t-elle.

«Mais sinon, jouer dans mon coin de pays, c’est un retour aux sources et c’est vital. J’en ai besoin. C’est pour moi une forme de ressourcement et d’inspiration et j’ai besoin d’aller chaque fois chez nous pour ça», ajoute-t-elle.