Capelan Côte-Nord veut rejoindre les Nord-Côtiers et les visiteurs

Les meilleures idées émanent souvent d’un souper, d’une discussion entre personnes. Capelan Côte-Nord, c’est un projet qui a pris forme à Gallix par trois femmes, Viviane Vallerand, Laurence Royer et Ann-Édith Daoust. C’est une boutique en ligne de vêtements et d’articles promotionnels à l’effigie de la Côte-Nord.

«En discutant ensemble, on a réalisé qu’il n’y avait pas de vêtements à l’effigie de la Côte-Nord qui étaient représentatifs. On s’est dit qu’il fallait mettre ça de l’avant», a souligné en entrevue Viviane, enseignante de profession. Ce sont ses œuvres, ses illustrations, qui se retrouveront d’ailleurs sur les chandails, les «poster», les tuques et les cartes de Noël.

Jusqu’où Capelan Côte-Nord mènera Viviane, Laurence et Ann-Édith? L’illustratrice n’a pas la réponse, mais elle souhaite que les articles créent un sentiment d’appartenance, «une vitrine pour les touristes. On veut que ce soit un engouement pas seulement pour les gens de la place, mais pour ceux d’ailleurs aussi. La Côte-Nord, c’est un trésor caché».

L’artiste derrière

Pour les trois femmes, Capelan Côte-Nord, c’est un à côté, un «sideline». Viviane est enseignante au primaire à l’école Tshishteshinu de Mani-utenam tandis que Laurence et Ann-Édith travaillent à Radio-Canada à Sept-Îles.

«Mon père est un artiste bédéiste. Je le vois aller dans ses illustrations depuis des années. Moi, je dessine depuis que je suis jeune. J’aime me diversifier. J’ai découvert une passion en travaillant avec les enfants, mais durant les fins de semaine, j’ai du temps pour cette autre passion que j’avais laissé de côté», a fait savoir Viviane, originaire de Québec, qui est tombée en amour avec la Côte-Nord il y a quelques années.

Le lancement des produits de Capelan Côte-Nord se fera lors du Marché de Noël aux Galeries Montagnaises les 2, 3 et 4 décembre. «On veut aussi faire des partenariats avec des artistes de la région, dont un déjà dans cette première collection qui sera présentée au début décembre si tout va bien», a indiqué Laurence, débarquée à Sept-Îles il y a quatre ans en provenance de Québec.

Pourquoi «Capelan Côte-Nord»?

«Parce que le projet a pris forme à Gallix. Le capelan se déplace en banc au gré des marées et des vagues. Ça rappelle l’importance de l’esprit de communauté de la Côte-Nord qu’on souhaite véhiculer dans l’entreprise et l’importance de notre rapport aux saisons. C’est dans cet esprit que l’on souhaite travailler nos collections à venir.

C’est aussi une façon pour nous de s’adapter aux différents besoins de la clientèle. On souhaite rejoindre les Nord-Côtiers et les touristes. D’un côté, s’approprier notre Côte-Nord et de l’autre permettre aux visiteurs d’apporter un bout de notre territoire chez eux à la fin de leur voyage, ou séjour», a résumé Ann-Édith, originaire de Baie-Comeau, de retour sur la Côte-Nord depuis près de sept ans.