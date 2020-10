Campagne de vaccination contre la grippe

Dès le début du mois de novembre, vous pourrez aller vous faire vacciner contre la grippe saisonnière. Pour cela vous pourrez vous rendre dans les cliniques de vaccination organisées par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ou par les centres de santé autochtones.

À cause de la COVID-19, le fonctionnement des cliniques a subi quelques modifications. La vaccination ne sera possible que sur rendez-vous en appelant au 1 844 407-0967, du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. Pour la vaccination dans les CLSC (dispensaires) de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord, il faut appeler directement l’installation concernée.

La Direction de santé publique de la Côte-Nord invite particulièrement les personnes âgées de 6 mois à 74 ans atteintes de maladies chroniques (notamment le diabète, les maladies du cœur, des poumons, des reins ou du foie, l’asthme, les cancers ou une faiblesse du système immunitaire) à se faire vacciner, car elles sont plus à risque de complications. Il est aussi suggéré aux personnes de 75 ans et plus de se faire vacciner en raison des complications possibles (hospitalisation ou décès).

Le vaccin contre la grippe est recommandé et offert gratuitement aux personnes âgées de 75 ans et plus ; âgées de 6 mois et plus atteintes de maladies chroniques; aux femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, durant toute leur grossesse, et les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse ; aux résidents de tout âge des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ainsi que des ressources intermédiaires ; et aux personnes vivant dans les communautés éloignées et isolées (Minganie, Basse-Côte-Nord, Fermont, Schefferville, Kawawachikamach), en mettant la priorité sur celles présentant un risque élevé de complications.

Il faut y ajouter les aidants naturels, les travailleurs de la santé. Cela afin de diminuer les risques de transmission.

Le vaccin contre le pneumocoque est aussi recommandé et offert gratuitement aux personnes âgées de 65 ans ou plus et à celles atteintes de certaines maladies chroniques.

Pour connaître l’horaire des cliniques de vaccination, la population est invitée à consulter le site Internet et la page Facebook du CISSS de la Côte-Nord.