Ça va courir le 30 juin!

Dans quelques jours, ils seront des centaines de marcheurs et coureurs à enfiler les espadrilles de course pour le Marathon Mamu – Galeries Montagnaises. L’édition 2019, la 9e, se déroulera à Sept-Îles et Uashat le 30 juin.

Ils seront encore ensemble, «mamu», allochtones et autochtones, pour ce rendez-vous sportif, avec la même mission, celle de rapprocher les cultures.

Il est toujours temps de vous inscrire. Parmi l’éventail d’épreuves offertes par l’organisation du Marathon Mamu, il y a certainement une distance, du 1 km au 42 km, qui vous conviendra, tant pour les marcheurs que pour les coureurs. Vous pouvez procéder via le https://reservo.ca ou vous présenter aux Galeries Montagnaises, la veille de l’événement, soit le 29 juin, entre 9h et 17h. Vous pouvez également obtenir plus de renseignements au www.facebook.com/MarathonMamu/.

L’édition 2019 se déroulera une fois de plus aux profits de deux causes qu’a à cœur l’organisation du Marathon Mamu; l’Élyme des sables et le Répit Richelieu.

Conférence

Par ailleurs, le comité vous convie à une conférence ce vendredi 21 juin, conférence intitulée «Partez votre course du bon pied» et présentée par le Dr Simon Lagarde, podiatre. Elle aura lieu de 18h à 19h30 au Musée Shaputuan. L’activité sera précédée d’une réception avec bouchées et boissons offertes gracieusement, une belle occasion de jaser avec d’autres sportifs dans un cadre convivial et chaleureux.