Ça s’amuse au Vieux-Quai en Fête!

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Les enfant ont pris le Vieux-Quai en Fête d’assaut ce vendredi. Sous un soleil radieux, plusieurs familles et garderies s’amusent dans la douzaine de jeux gonflables et sur le trampoline-bungee.

Du maquillage, de la danse et de l’animation de rue sont aussi offerts. Des spectacles gratuits auront lieu en après-midi sur la scène country ITUM.

Irvin Blais, Hommage à System of a Down et Anonymus seront en spectacle vendredi soir.

Le Vieux-Quai en Fête se déroule jusqu’à dimanche au vieux quai de Sept-Îles.